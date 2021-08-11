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«Спартак» проиграл «Бенфике» и завершил выступление в Лиге чемпионов

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«Спартак» проиграл «Бенфике» в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов и не прошел в групповой этап. Об этом во вторник, 10 августа, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

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Счет в поединке составил 0:2 в пользу «Бенфики».

Отмечается, что это уже четвертый сезон подряд, когда красно-белые не выступают в групповом этапе Лиги чемпионов. Последний раз команда играла в Лиге во время сезона 2017/18.

Ранее, 4 августа, «Спартак» уступил «Бенфике» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча состоялась на московском стадионе «Открытие Банк Арена». Лиссабонские футболисты обыграли красно-белых со счетом 2:0.

Незадолго до матча бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко заявил «Известиям», что перспективы команды вызывают тревогу. Он подчеркнул, что в действиях команды видна «сыроватость». «Бенфика», по его мнению, на голову сильнее индивидуально и в плане скоростей.

Для «Бенфики» это была первая официальная встреча в сезоне. При этом до этого красно-белые встречались с «Бенфикой» один раз — в рамках группового этапа Лиги чемпионов осенью 2012 года. Тогда дома спартаковцы выиграли 2:1, но в Лиссабоне проиграли 0:2. Обе команды не вышли из группы, уступив путевки в плей-офф «Барселоне» и шотландскому «Селтику». Но гонку за третье место и попадание в плей-офф Лиги Европы выиграла «Бенфика».

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