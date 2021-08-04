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«Спартак» уступил «Бенфике» в матче квалификации Лиги чемпионов

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Футболисты «Спартака» уступили «Бенфике» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча состоялась в среду, 4 августа, на московском стадионе «Открытие Банк Арена».

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Лиссабонские футболисты обыграли красно-белых со счетом 2:0, пишет «Спорт-Экспресс».

Счет был открыт во втором тайме. Так, на 51-й минуте гол забил Рафа Силва, а затем на 74-й минуте мяч в ворота соперников оформил Жилберту.

При этом в первом тайме из-за травмы португальская команда лишилась Хариса Сеферовича, его заменили.

Ответный матч состоится 10 августа в Португалии.

Незадолго до матча бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко заявил «Известиям», что перспективы команды вызывают тревогу. Он подчеркнул, что в действиях команды видна «сыроватость». «Бенфика», по его мнению, на голову сильнее индивидуально и в плане скоростей.

Для «Бенфики» это была первая официальная встреча в сезоне. При этом до этого красно-белые встречались с «Бенфикой» один раз — в рамках группового этапа Лиги чемпионов осенью 2012 года. Тогда дома спартаковцы выиграли 2:1, но в Лиссабоне проиграли 0:2. Обе команды не вышли из группы, уступив путевки в плей-офф «Барселоне» и шотландскому «Селтику». Но гонку за третье место и попадание в плей-офф Лиги Европы выиграла «Бенфика».

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