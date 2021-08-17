Спасатели обнаружили тела всех погибших в результате крушения Ил-112В

Спасатели обнаружили тела всех погибших при крушении Ил-112В в Подмосковье. Ранее Объединенная авиастроительная корпорация подтвердила гибель трех членов экипажа самолета, сообщает телеканал «Известия». Компания окажет помощь семьям пилотов и бортинженера. Предварительно, причина падения Ил-112В — пожар в двигателе. Возгорание могло возникнуть из-за масла в камере сгорания. Следственный комитет возбудил уголовное дело, на месте работали криминалисты. Также в Жуковском изъяли образцы топлива и полетную документацию. Воздушное судно потерпело крушение во время испытаний. Ил-112В упал в лесу в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.

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