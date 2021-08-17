США заморозили активы Афганистана в американских банках

США заморозили в американских банках резервы, принадлежащие правительству Афганистана. Об этом 17 августа сообщает газета The Washington Post.

«В воскресенье администрация [президента США Джо] Байдена заморозила резервы правительства Афганистана, хранящиеся на банковских счетах США <...>. Любые активы Центрального банка, которые имеет правительство Афганистана в Соединенных Штатах, будут недоступны для «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ)», — говорится в статье.

По информации источников издания, речь идет о суммах в миллиарды долларов.

Решение было принято лично министром финансов США Джанет Йеллен и сотрудниками Управления по контролю за иностранными активами. В дискуссиях по данному вопросу также приняли участие представители Госдепа, в то время как Белый дом «наблюдал за развитием событий», указано в статье.

Утверждается также, что Афганистан «зависим от американской помощи» и, по мнениям экспертов, администрации Байдена предстоит принять непростое решение в вопросе санкций против «Талибана», что, в свою очередь, затруднит оказание международной гуманитарной помощи населению страны.

В начале мая США, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали вывод своих войск из региона. Планируется, что он завершится до конца августа. По словам американского президента Джо Байдена, несмотря на критику, он не сожалеет о решении вывести войска из Афганистана. Он подчеркнул, что более удачного момента для вывода войск США из страны не было, а отказ означал бы эскалацию конфликта.

По его словам, США выполнили свои цели в Афганистане по борьбе с террористической сетью «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Он напомнил, что Соединенные Штаты ликвидировали главаря террористической сети Усаму бен Ладена 10 лет назад.

На фоне ухода американских военнослужащих из Афганистана ситуация в регионе накалилась, боевики движения «Талибан» в ходе наступления заняли ключевые провинции страны, а 15 августа вошли в Кабул и заняли президентский дворец.

Сам президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, «предотвратить бойню». Ранее в опубликованной в 1989 году статье он рассказал о нежелании афганцев быть подконтрольными политике США, утверждая, что в то время афганскому народу нужно было предоставить право на самоопределение и направлять экономическую помощь только свободно избранному правительству. Он подчеркнул, что «афганскому народу нужны не дополнительные средства уничтожения, а конструктивные меры».