Оценочное обсуждение: бизнес раскритиковал проект ФАС о единых тарифах

Подготовленный ФАС законопроект о введении единого тарифного законодательства в России раскритиковал бизнес. Если принять документ в нынешней редакции, он повысит нагрузку на компании, негативно скажется на инвестиционной привлекательности в сферах ЖКХ, электроэнергетики, газоснабжения и ряде других, что в конечном счете ухудшит доступность оказываемых потребителям услуг, считают в перечисленных отраслях. Об этом сказано в протоколе рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере развития конкуренции от 4 августа (есть у «Известий»). ФАС разрабатывала законопроект с 2018 года, но представители бизнеса заявляют, что антимонопольная служба не прислушалась к позициям компаний. В ФАС же этот факт отрицают, отмечая позитивную роль законопроекта в защите потребителей от необоснованного роста тарифов.

Все в споре

Предложенный ФАС проект ФЗ «Об основах государственного регулирования цен (тарифов)», подразумевающий единые принципы тарифообразования в России, не может быть принят в существующем виде, сказано в заключении рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере развития конкуренции от экспертного и делового сообщества. Позиция зафиксирована в протоколе заседания группы от 4 августа (есть у «Известий»). Принятие документа в нынешней редакции приведет к существенному ухудшению предпринимательской деятельности в России, росту регуляторной нагрузки на бизнес, вследствие чего доступность товаров и услуг регулируемых субъектов для потребителей будет сокращаться , указано в заключении.

Вышеуказанная рабочая группа создана при правкомиссии по проведению административной реформы. На практике к мнению таких групп прислушиваются и редко при их отрицательном заключении выносят законопроекты на рассмотрение Госдумы, отметил руководитель практики по проектам в энергетике юридической фирмы Vegas Lex Евгений Родин.

«Известия» направили запрос в правительство.

Оценочное обсуждение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Как сообщил источник в отрасли, ФАС, занимающаяся разработкой законопроекта уже с 2018 года, в июне 2021-го направила очередную версию документа в кабмин и в Минэкономразвития, а позднее внесла проект в актуальной редакции на рассмотрение рабочей группы 4 августа.

« Законопроект не учитывает направленные ранее замечания и предложения , в первую очередь в части необходимости исключить нормы, выходящие за рамки ценового регулирования, в том числе лишение хозяйствующих субъектов права на самостоятельное осуществление инвестиционной деятельности и участие потребителей в процессе установления цен (тарифов) регулируемых субъектов», — приведена в заключении рабочей группы позиция «Газпрома».

В оценке компании указано, что законопроект не носит рамочного характера и противоречит Концепции внедрения механизмов тарифообразования , утвержденной правительством 29 июня, поэтому в нынешней редакции не может быть принят и требует существенной доработки.

В ассоциации «НП Совет рынка» согласны с такими выводами. Проект еще сырой и без доработки не будет согласован рабочими группами, отметили там.

Оценочное обсуждение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В Ассоциации гарантирующих поставщиков и электросетевых компаний (Ассоциации ГП и ЭСК) считают нецелесообразным и необоснованным принятие данного ФЗ, организация направляла свои замечания к законопроекту в рабочие группы, сказали там «Известиям». Основные замечания экспертного сообщества к документу, которые высказывались ранее, не утратили актуальность и требуют обсуждения и учета , отметили в ассоциации «Сообщество потребителей энергии». Там добавили, что ФАС внесла в законопроект только косметические правки.

Единство принципов

Как писали «Известия», в конце июня первый вице-премьер Андрей Белоусов утвердил подготовленную ФАС концепцию внедрения механизмов тарифообразования для организаций на долгосрочный период . Цель документа — создание единых принципов формирования цен на услуги ЖКХ, электроэнергетики, газоснабжения, связи и железнодорожного транспорта. Сообщалось, что для реализации предусмотренных документом принципов нужно сформировать законодательную базу, ее основой станет единый тарифный закон.

Представленный ФАС законопроект не соответствует положениям концепции и не предполагает возможность установления каких-либо отраслевых особенностей , отметили в «НП Совет рынка».

— Принятие сырого законопроекта не приблизит реализацию концепции, а, скорее, создаст дополнительные проблемы, — заявили там.

В «Совете производителей энергии» отметили, что установление общих принципов и правил тарифного регулирования одновременно для разных сфер не позволит учесть отраслевую специфику указанных видов деятельности .

Оценочное обсуждение Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Законопроект также декларирует прекращение, в том числе поэтапное, либо минимизацию объемов перекрестного субсидирования при установлении регулируемых цен (тарифов), однако не содержит каких-либо механизмов для этого. При этом заложенные в нем подходы способны привести лишь к росту перекрестного субсидирования, — добавили в совете.

В Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) считают, что законопроект в целом вряд ли сможет существенно исправить ситуацию в сфере водопроводно-канализационного хозяйства. Никаких серьезных претензий у РАВВ к его содержанию нет, вопрос в практике правоприменения и готовности регулятора учитывать нынешние реалии водоканалов, отметили в ассоциации.

Большинство участников рынка считает, что действующая система законодательства в области тарифного регулирования и так эффективна, и любое вмешательство в нее приведет к непрогнозируемым последствиям . Поэтому большинство замечаний сводится к тому, что тарифный закон недостаточно рамочный, объяснил Евгений Родин.

Отраслевые эксперты настроены на сохранение существующих особенностей регулирования, согласны в компании «Т Плюс». Поэтому критика в первую очередь связана с противоречиями действующим законам, добавили там.

Защита потребителей

В аппарате Андрея Белоусова «Известиям» порекомендовали обратиться в ФАС. В антимонопольной службе с оценкой бизнеса не согласились.

Оценочное обсуждение Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

— Проект единого тарифного закона является рамочным, который ставит перед собой цель закрепить общие подходы по ключевым для тарифного регулирования вопросам. При этом отраслевые особенности отдельных сфер регулируемой деятельности будут урегулированы актами правительства, — заявили в ФАС.

Там подчеркнули, что тарифный закон призван в том числе установить зависимость прибыли регулируемой организации от достижения ею показателей эффективности.

— В сфере ЖКХ его принятие позволит создать условия для возврата инвестиций в объекты коммунальной инфраструктуры, а также для их модернизации, защищая при этом потребителей от необоснованного роста тарифов предельными индексами , — отметили там.

Чрезмерная свобода бизнеса в формировании стоимости услуг и закрытость перед государством и обществом свидетельствуют о проблемах системы госрегулирования ценообразования, и именно на их решение направлен законопроект, отметил председатель правления Ассоциации комплаенс-менеджеров Вадим Соловьев. Задача документа — определить перечень экономически обоснованных затрат, подлежащих включению в тариф, и перечень затрат, которые в него включаться не могут, заключил директор НИИ развития конкуренции и отношений собственности РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Беляев.

В ФАС также подчеркнули, что все замечания и предложения, поступающие по законопроекту, детально рассматривались в ходе общественных обсуждений и согласительных процедур. Большую часть замечаний сняли в ходе правительственных совещаний , отметили там. В ФАС добавили, что некоторые предложения бизнеса противоречили действующему законодательству.

Оценочное обсуждение Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— От бизнес-сообщества поступило предложение исключить потребителей из процесса установления регулируемых цен (тарифов). К примеру, сейчас потребители вправе направлять свои замечания по реализации инвестиционной программы объекта коммунальной инфраструктуры. Эта возможность предусмотрена указом президента РФ, — сообщили в ФАС.

В Минэкономразвития на момент публикации не ответили.