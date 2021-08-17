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В пресс-центре МИЦ «Известия» синхронистки расскажут об Олимпиаде-2020

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18 августа в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция золотого дуэта по синхронному плаванию Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко.

Чем запомнятся Олимпийские игры в Токио? Как проходили самые масштабные соревнования в условиях пандемии? Как сохранить боевой настрой, если включается неправильная музыка? Каковы планы на будущее, расскажут:

  • Светлана Ромашина, семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию;
  • Светлана Колесниченко, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.

Сборная России по синхронному плаванию на Олимпийских играх в Токио завоевала золотые медали в соревнованиях дуэтов и команд. Светлана Ромашина выиграла седьмое олимпийское золото в карьере, став, таким образом, самой титулованной спортсменкой в своем виде спорта.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp. Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

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