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Польская спортсменка пожертвовала медаль ОИ в Токио на благотворительность
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Польская спортсменка пожертвовала медаль ОИ в Токио на благотворительность

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Польская спортсменка Мария Андрейчик, завоевавшая серебряную медаль в соревнованиях по метанию копья на Олимпийских Играх в Токио, продала трофей, чтобы профинансировать операцию на сердце восьмимесячному мальчику.

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«Медаль, которую я выставила на прошлой неделе, была продана с аукциона. Вместе с пожертвованием победителя аукциона мы собрали для Милоша более полумиллиона злотых (более €100 тыс.)», — написала она на своей странице в Instagram 16 августа.

В финале соревнований Андрейчик уступила китаянке Лю Шиин, которая в лучшей попытке метнула копье на 66 м 34 см. Польская спортсменка показала результат в 64 м 61 см и завоевала серебряную медаль, сообщает «Спорт-Экспресс».

8 августа стало известно, что мужская сборная Греции по водному поло, завоевавшая серебро на Олимпийских играх в Токио, пожертвует пострадавшим от лесных пожаров в Элладе половину своих призовых. Отмечается, что денежное вознаграждение спортсменам обещал выплатить владелец футбольного клуба «Олимпиакос» Вангелис Маринакис.

8 августа завершились XXXII летние Олимпийские игры. В соревнованиях приняли участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, были разыграны 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды было 333 спортсмена.

Теперь в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года пройдут XVI Паралимпийские летние игры. В них примут участие более 200 российских спортсменов. Они выступят в 19 видах спорта из 22 (в 309 видах программы из 539).

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