Рособрнадзор назвал сроки проведения всероссийских проверочных работ

Всероссийские проверочные работы пройдут с марта по май 2022 года. Об этом во вторник, 17 августа, заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Начнется проведение ВПР в 2022 году с проверочных работ для 10-х и 11-х классов. С 1 марта по 25 марта десятиклассники будут сдавать географию. Одиннадцатиклассники — историю, биологию, географию, физику, химию и иностранные языки (английский, немецкий или французский)», — рассказали в пресс-службе журналистам.

В Рособрнадзоре отметили, что с 15 марта по 20 мая ученики 4-8-х классов будут писать ВПР по русскому языку и математике, тогда же ученики четвертых классов сдадут русский, математику и окружающий мир, а ученики пятых классов — биологию и историю.

Кроме того, отмечается, что у учеников 11-х классов проверочные работы будут проходить по тем предметам, которые они выбрали для сдачи ЕГЭ.

«Результаты ВПР могут быть использованы образовательными организациями для совершенствования образовательного процесса, а органами управления образованием — для анализа текущего состояния системы образования и формирования программ ее развития», — заключили в Рособрнадзоре.

3 августа стало известно, что Рособрнадзор впервые проведет ВПР во всех колледжах с 15 сентября по 9 октября, их будут писать студенты первых курсов, а также студенты, завершившие в предыдущем году освоение общеобразовательных предметов.

В марте сообщалось, что российские педагоги в основном не поддерживают проведение весенних ВПР для школьников в 2021 году. Так, по мнению большинства учителей, ВПР — это избыточная нагрузка и на педагогов, и на детей. Также педагоги в основном негативно оценивают ВПР как диагностический инструмент.

В том же месяце глава Рособрнадзора Анзор Музаев указал на необходимость ограничить количество контрольных работ и проверок качества образования в российских школах. По его словам, дискуссия по этому вопросу идет давно.

При этом замглавы Минпросвещения России Виктор Басюк 22 марта заявил, что муниципальные и региональные контрольные работы в школах не дают эффективных результатов по оценке качества знаний учащихся.