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Рособрнадзор с 15 сентября по 9 октября впервые проведет ВПР в колледжах

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Рособрнадзор впервые проведет всероссийские проверочные работы (ВПР) во всех колледжах с 15 сентября по 9 октября, их будут писать студенты первых курсов, а также студенты, завершившие в предыдущем году освоение общеобразовательных предметов. Об этом во вторник, 3 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что расписание проведения ВПР для обучающихся организаций среднего профессионального образования (СПО) утверждено приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

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«Они будут проведены с 15 сентября по 9 октября во всех образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Рособрнадзора.

Ранее в марте стало известно, что российские педагоги в основном не поддерживают проведение весенних ВПР для школьников в 2021 году. Так, по мнению большинства учителей, ВПР — это избыточная нагрузка и на педагогов, и на детей. Также педагоги в основном негативно оценивают ВПР как диагностический инструмент.

В том же месяце глава Рособрнадзора Анзор Музаев указал на необходимость ограничить количество контрольных работ и проверок качества образования в российских школах. По его словам, дискуссия по этому вопросу идет давно.

При этом замглавы Минпросвещения России Виктор Басюк 22 марта заявил, что муниципальные и региональные контрольные работы в школах не дают эффективных результатов по оценке качества знаний учащихся.

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