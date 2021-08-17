Прямой эфир
Экономика
В Совфеде поддержали продление льготной семейной ипотеки до 2023 года
Общество
Москвичей предупредили о сильных ливнях 18 августа из-за «взрыва» атмосферы
Мир
В Москве пообещали ответить на высылку дипломата из Северной Македонии
Общество
Замглавы Минпромторга возглавит комиссию по выяснению причин крушения Ил-112В
Мир
Лавров заявил о готовности России к возобновлению контактов с ЕС
Общество
ЕР запустит проект для проверки готовности школ к новому учебному году
Общество
На выплаты на детей от 3 до 7 лет дополнительно направят 21 млрд рублей
Общество
Льготную семейную ипотеку продлили в России до конца 2023 года
Общество
Более 20 млрд рублей направят на ликвидацию аварийного жилья в регионах РФ

Заслуженный пилот РФ оценил действия экипажа разбившегося Ил-112В

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сильный пожар, который не смогла потушить ни одна система, не дал экипажу потерпевшего крушения Ил-112В выполнить посадку и спастись. Об этом 17 августа заявил заслуженный пилот РФ Юрий Сытник, просмотрев запись крушения самолета в Подмосковье.

Сытник добавил, что, судя по кадрам, горело не только топливо, но и сам металл.

«Очень большое пламя... Никак экипаж не мог выйти из этой ситуации. Ужасная катастрофа. Ни одна система пожаротушения не смогла затушить этот пожар», — цитирует пилота канал РЕН ТВ.

Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в Московской области ранее в этот же день. На борту находились три члена экипажа: летчики-испытатели Николай Куимов и Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Источник в авиастроительной отрасли сообщил, что экипаж погиб.

По предварительным данным, у воздушного судна отказал двигатель. На опубликованных кадрах момента падения самолета видно, что один из двигателей воспламенился в воздухе.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Как уточнили в «Ростехе», для расследования причин крушения создана соответствующая комиссия с участием авиастроительных НИИ и заводов.

Ил-112В — это российский легкий транспортный самолет нового поколения. Его производят на Воронежском авиационном заводе. Самолет может приземляться на небольшие и малооборудованные аэродромы с разным покрытием взлетно-посадочных полос. Самолеты планируют использовать для военно-транспортной и коммерческой авиации.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021