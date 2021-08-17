Опубликовано видео крушения самолета Ил-112В в Подмосковье

Опубликованы первые кадры с места крушения самолета Ил-112В в Подмосковье.

Информацию о падении опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В в Московской области 17 августа «Известиям» подтвердили источники в Воздушно-космических силах (ВКС) РФ.

По предварительным данным, у воздушного судна отказал двигатель.

Подробности произошедшего устанавливаются. По информации СМИ, экипаж самолета погиб.

По информации источников, самолет принадлежит Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Экипаж был испытателями Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО).

Ил-112В — это российский легкий транспортный самолет нового поколения. Его производят на Воронежском авиационном заводе. Самолет может приземляться на небольшие и малооборудованные аэродромы с разным покрытием взлетно-посадочных полос. Самолеты планируют использовать для военно-транспортной и коммерческой авиации.

27 мая сообщалось о скором завершении испытаний Ил-112В. Всего в России планируют произвести около 200 таких самолетов.