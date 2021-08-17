В России предложили премировать вакцинирующих граждан медиков

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил премировать медицинский персонал, обеспечивающий масштабную вакцинацию населения. Письмо с соответствующей инициативой ннаправлено на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, пишет 17 августа RT.

Член Общественной палаты в своем обращении отметил, что в текущем году на средний и младший медицинский персонал легла колоссальная нагрузка, связанная с началом вакцинации россиян от COVID-19.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности премирования по итогам года медицинских работников, которые в течение 2021 года не менее четырех месяцев участвовали в обеспечении вакцинации граждан, дополнительной выплатой в размере двух должностных окладов», — говорится в тексте обращения.

Накануне был опубликован указ президента России Владимира Путина о вручении наград более 250 медикам за вклад в борьбу с коронавирусом. Медики были награждены орденом Пирогова, медалью ордена за заслуги перед Отечеством II степени, медаль Луки Крымского. Коме того, некоторым медицинским работникам были присвоены звания Заслуженных врачей Российской Федерации и Заслуженных работников здравоохранения.

Весной 2020 года Путин распорядился выплатить медикам, которые работали с заболевшими коронавирусом, федеральную надбавку в период с апреля по июнь.

Уже в июне этого года глава государства сообщил о продлении специальных выплат медикам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19. Он отметил, что на эти цели было направлено более 350 млрд рублей, их получили почти 1,2 млн работников здравоохранения. Президент подчеркивал, что труд медиков «должен справедливо и достойно оплачиваться».

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

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