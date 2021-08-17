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Сотрудникам Центроспаса начали поступать уведомления об увольнении

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Сотрудники отряда Центроспас, который ждет масштабная реформа, начали получать уведомления об увольнении. С 1 января 2022 года подразделение будет реорганизовано из казенного в бюджетное. Как заявили «Известиям» в МЧС, сотрудники отряда не потеряют свои должности.

«Сотрудники отряда сохранят свои должности и продолжат выполнять поставленные задачи, — уточнили в пресс-службе ведомства. — Работа отряда, как и прежде, будет направлена на выполнение возложенных на МЧС России задач по экстренному реагированию при чрезвычайных ситуациях. При этом Центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России будет включать новые подразделения, перечень выполняемых им задач будет расширен, также планируется увеличить численность личного состава подразделения».

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Уведомление о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией ФБГУ «Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд» на имя спасателя первого класса (документ есть у «Известий») предупреждает сотрудника о том, что трудовой договор с ним будет расторгнут 31 декабря в соответствии с п.1 ч.1 ст. 81 ТК РФ. Уволенный получит выходное пособие, а также на период трудоустройства в течение максимум двух месяцев ему будут начислять среднемесячный заработок.

Вместо ФГКУ «Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд Центроспас» 1 января 2022 года появится ФГБУ — федеральное государственное бюджетное учреждение с тем же названием. Бюджетное учреждение, в отличие от казенного, сможет распоряжаться частью своего имущества. Кроме того, смена статуса позволит «Центроспасу» начать оказывать коммерческие услуги, следует из письма замглавы МЧС Андрея Гуровича руководителю ведомства Евгению Зиничеву от 20 мая 2021-го (есть у «Известий»). После смены организационно-правовой формы предприятие сможет зарабатывать 74 млн рублей в год, указано в письме замглавы МЧС. Он добавил: это позволит улучшить материально-техническую и учебную базу отряда.

Тем не менее, некоторые из сотрудников, не дожидаясь писем от руководства, решили уйти сами.

Ранее в эфире РЕН ТВ вышел сюжет о череде увольнений в элитном спасательном отряде. Сотрудники рассказывали, что с приходом нового руководства их провоцируют на конфликты, вынуждая уйти. По информации источников, за полгода увольнение коснулось 42 сотрудников.

После выхода сюжета в отряд «Центроспас» прибыла комиссия центрального аппарата МЧС. По имеющейся информации, во время экстренного собрания личному составу «Центроспаса» объяснили, что казенное учреждение не может зарабатывать и премировать своих сотрудников, поскольку все заработанное идет в федеральный бюджет.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Реформа преобразования: каким будет «Центроспас» после реорганизации

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