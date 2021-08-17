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Реформа преобразования: каким будет Центроспас после реорганизации

Сотрудникам легендарного отряда начали поступать уведомления об увольнении
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Реформа преобразования: каким будет Центроспас после реорганизации
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2021-08-16 20:11:00
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Сотрудники отряда Центроспас, который ждет масштабная реформа, начали получать уведомления об увольнении. С 1 января 2022 года подразделение будет реорганизовано из казенного в бюджетное. Как заявили «Известиям» в МЧС, сотрудники отряда сохранят свои должности. При этом Центральный аэромобильный спасательный отряд будет включать новые подразделения, перечень выполняемых им задач расширят, а численность личного состава планируют увеличить. Тем не менее, некоторые из сотрудников, не дожидаясь писем от руководства, решили уйти сами. По мнению опрошенных «Известями» юристов, преобразовать Центроспас из ФГКУ в ФГБУ можно было и решением руководства министерства.

«Продолжат выполнять поставленные задачи»

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Уведомление о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией ФБГУ «Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд» на имя спасателя первого класса (документ есть у «Известий») предупреждает сотрудника о том, что трудовой договор с ним будет расторгнут 31 декабря в соответствии с п.1 ч.1 ст. 81 ТК РФ. Уволенный получит выходное пособие, а также на период трудоустройства в течение максимум двух месяцев ему будут начислять среднемесячный заработок.

Вместо ФГКУ «Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд Центроспас» 1 января 2022 года появится ФГБУ — федеральное государственное бюджетное учреждение с тем же названием. Бюджетное учреждение, в отличие от казенного, сможет распоряжаться частью своего имущества. Кроме того, смена статуса позволит «Центроспасу» начать оказывать коммерческие услуги, следует из письма замглавы МЧС Андрея Гуровича руководителю ведомства Евгению Зиничеву от 20 мая 2021-го (есть у «Известий»). После смены организационно-правовой формы предприятие сможет зарабатывать 74 млн рублей в год, указано в письме замглавы МЧС. Он добавил: это позволит улучшить материально-техническую и учебную базу отряда.

Учредитель ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев ранее также пояснял, что смена организационно-правовой формы позволит организации более гибко распоряжаться финансами: казенное предприятие все заработанные средства передает государству, а бюджетное может их самостоятельно направлять на поддержание фонда, приобретение машин, премии и другое.

Реформа преобразования
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Евгений Зиничев завизировал документ и поставил пометку «Поддерживаю». 29 июля был издан приказ «О мероприятиях по совершенствованию деятельности поисково-спасательных формирований МЧС России» (есть в распоряжении «Известий»). В нем министр подчеркнул, что мероприятия плана требуется провести без снижения готовности сил и средств и в строгом соответствии с нормами ТК. В документе также указан состав ликвидационной комисси ФГКУ и детально прописан весь план действий. В частности предполагается, что до 1 октября личному составу предложат должности в ФБГУ (будут проведены беседы и объяснен порядок перевода в случае согласия и увольнения в случае отказа).

— Сотрудники отряда сохранят свои должности и продолжат выполнять поставленные задачи, — уточнили «Известям» в пресс-службе МЧС. — Работа отряда, как и прежде, будет направлена на выполнение возложенных на МЧС России задач по экстренному реагированию при чрезвычайных ситуациях. При этом Центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России будет включать новые подразделения, перечень выполняемых им задач будет расширен, также планируется увеличить численность личного состава подразделения.

Так ранее сообщалось, что к «Центроспасу» могут присоединить коллег из других спасательных отрядов: 80 человек из Туапсинского, 38 из Краснополянского и 74 из Южного конно-кинологического спасательного центра МЧС. Общая численность отряда в итоге составит 762 человека, указывал в письме замглавы МЧС Андрей Гурович.

«Пусть докажут, что они лучше»

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Юрист и бывший спасатель Центроспаса Вадим Геворкян утверждает, что реорганизация центра по большому счету не требует его ликвидации. Преобразовать ФГКУ в ФГБУ можно было решением руководства МЧС России «в соответствии с Постановлением правительства РФ №539», утверждает юрист.

— Реорганизация или изменение названия не прерывают трудовые отношения. Здесь же меняется одна буква, но появляется совершенно новое юридическое лицо, новый работодатель, — объяснил юрист. — При реорганизации сотрудники могут потребовать сохранить их место работы, но в случае исчезновения юрлица у них нет таких прав.

По данным на официальном сайте МЧС, сегодня в Центроспасе в подмосковном Жуковском работают более 600 человек, из них 230 спасателей, включая 34 человек, имеющих квалификацию «Спасатель международного класса». Один из них, 62-летний Сергей Кудрявцев не согласен с подходами руководства отряда — ранее в МЧС говорили о необходимости принимать на работу и новых молодых сотрудников. Спасатель намерен уволиться.

Реформа преобразования
Фото: РИА Новости/МЧС РФ
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— Может сложиться впечатление, что у нас собралась группа стариков, которые ни на что не годны, — сказал он «Известиям». — Я мастер спорта, поставьте передо мной любого начальника, из тех, кто говорят об обновлении кадров, пусть докажут, что они лучше, чем я. Гарантирую, они этого не сделают. Мои коллеги говорят, что тоже уйдут и найдут себе достойное применение.

— Я буду увольняться. Отряд обратился в департамент спасательных формирований министерства, но оно отказалось разъяснять этот документ (Приказ от 29 июля. — «Известия»), — добавил другой спасатель Андрей Аникеев.

Как ранее писали «Известия», с сентября по май из отряда уже ушли 42 человека.

В пятницу заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию написал обладатель звания «Лучший врач МЧС России» главный врач Центроспаса Игорь Якиревич. По сведениям источника «Известий», его уход также вызван несогласием с реорганизацией, в ближайшие дни подчиненные Якиревича планируют принять решение о своей дальнейшей судьбе в отряде.

Реформа преобразования
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Как говорят собеседники «Известий», если в подразделении возникнет кадровый дефицит, восполнить его можно будет за счет спасателей 1-го класса из других регионов. С медиками сложнее: у многих стран есть спасательные отряды, но госпитали — редкость.

— 90% деятельности Центроспаса — это не спасатели, а полевой госпиталь. Он по факту спасает людей. Допустим, международный вылет на землетрясение. Спасатели из разных стран выкапывают пострадавших, а потом всех их лечат в российском полевом госпитале, — рассказал «Известиям» Вадим Геворкян.

На протяжении нескольких лет госпиталь Центроспаса готовился к аттестации в ИНСАРАГ (это ассоциация 90 стран с самыми развитыми «спасательными навыками», работает под эгидой ООН) и успешно прошел ее. В МЧС считают, что обновленный Центроспас сумеет сохранить это достижение.

— Статус Отряда «Центроспас», как тяжелого отряда по международной системе ИНСАРАГ, сохранится до следующей переаттестации, которая запланирована на 2023 год, — сообщили в пресс-службе министерства. — Сертификация госпиталя отряда как команды ВОЗ при смене организационно-правовой формы не будет потеряна.

Реформа преобразования
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Вадим Геворкян считает, что сам факт образования нового юрлица может разрушить международный статус отряда. Но в МЧС подчеркивают: реорганизация как раз задумана для того, чтобы отряд соответствовал международным запросам. «Такие нововведения обусловлены внедрением и совершенствованием системы международных стандартов реагирования и в целом системы реагирования на федеральные и международные ЧС, а также развитием технологий спасения», — пояснили «Известиям» в ведомстве.

Эксперт по безопасности МЧС Михаил Макей положительно оценивал сообщение о ликвидации отряда «Центроспас». Он выражал уверенность в том, что специалисты не останутся без работы.

Справка «Известий»

На сайте отряда указано, что «Центроспас» обеспечивает круглосуточную готовность спасателей, транспортных средств, техники и снаряжения к быстрым и эффективным действиям по спасению человеческих жизней, сохранению производственного потенциала в любой географической точке земли.

Сотрудники «Центроспаса» готовы выехать в зону чрезвычайной ситуации через одну минуту в экстренном режиме. Для региональных и федеральных ЧС это время составляет до двух часов, для международных — до 16. Спасатели отряда выезжали на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций уже более 50 тыс. раз и спасли свыше 10 тыс.

Еще до официального образования отряда операция «Центроспаса» попала в Книгу рекордов Гиннесса. В 1991 году в Уфе с помощью направленного взрыва была ликвидирована угроза обрушения надломленной на высоте 120 м 150-метровой трубы на установку по производству бензола. В результате 700-тонный 30-метровый обломок был отброшен в заранее определенную зону.

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