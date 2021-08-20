Опасный процент: ЦБ увидел риски роста ставок в развитых странах

Повышение ключевых ставок в развитых странах, прежде всего в США, может привести к росту волатильности и негативно повлиять на курсовые и инфляционные ожидания в государствах с формирующимися рынками, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка . Там добавили, что в большей степени это относится к странам с высоким уровнем долга в иностранной валюте и устойчивым дефицитом текущего счета платежного баланса. Банки подтвердили значимость этих рисков для России, однако отметили, что они не вошли в базовый сценарий .

Риск для развивающихся

ЦБ отметил риски ускоренной нормализации ДКП в развитых странах. Сворачивание программ количественного смягчения и последующее повышение ставки ФРС США могут привести к росту доходностей в развитых экономиках. В развивающихся государствах это спровоцирует отток средств инвесторов, что окажет давление на внутренние рынки , сообщили в пресс-службе регулятора. Таким образом, ужесточение текущей ультрамягкой денежно-кредитной политики США и других развитых стран грозит усилением волатильности валют развивающихся государств и способно негативно повлиять на курсовые и инфляционные ожидания в них. Сейчас инвесторы ожидают роста ставок в Соединенных Штатах ближе к концу 2022 года, отметили в ЦБ.

Опасный процент Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Для России описанный процесс несет меньшие риски, чем для стран с большим долгом в иностранной валюте и устойчивым дефицитом текущего счета платежного баланса . Кроме того, мировая экономика находится в стадии подъема, а в таких условиях повышение ставок происходит менее болезненно, сообщили в регуляторе.

В крупнейших банках подтвердили риски негативного влияния ужесточения монетарной политики развитых стран на государства с формирующимися рынками, в том числе на Россию. Особенно отрицательно сказывается неожиданное или опережающее прогнозы повышение процентных ставок, так как инвестиции в развивающиеся страны становятся менее привлекательными , что приводит к оттоку вложений иностранных инвесторов, повышенной курсовой волатильности и усилению инфляционного давления, рассказал старший аналитик центра экономического прогнозирования Газпромбанка Евгений Гранкин. Он добавил, что подобный процесс уже наблюдался неоднократно, например в 2013–2014 годах.

Риски такого негативного влияния на Россию достаточно значимы, полагает начальник отдела анализа банковского и финансового рынков ПСБ Илья Ильин, однако они не входят в базовый сценарий. Кроме того, повышение ключевой ставки ЦБ ограничивает эффект этих процессов . С этим согласен операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов. Нормализация ДКП должна позитивно отразиться на инфляции. Кроме того, в результате санкций со стороны Запада доля иностранных инвесторов на российских площадках невелика, за счет чего ослабление рубля будет умеренным, добавил начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Он уверен, что единовременного обвала на развивающихся рынках не произойдет, так как повышение ставки ФРС может занять 1–1,5 года .

Опасный процент Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Среди других развивающихся стран Россия более защищена перед сокращением монетарных стимулов ФРС. У нее минимальный среди крупных государств внешний долг, значительные золотовалютные резервы, профицитный текущий счет и сбалансированный бюджет , сообщил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. В худшем положении могут оказаться, например, Мексика, Бразилия, Турция и государства Южной Европы, считает руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования РСХБ Дмитрий Тарасов. Он отметил, что многие страны уже начали повышать ставки. Только за последние две недели это сделали в Чехии, Бразилии, Грузии, Армении, Венгрии и ряде других.

Главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов не видит значительных рисков при развитии базового сценария. Однако в случае неожиданно быстрого ужесточения политики центральным банкам развивающихся стран придется активнее повышать свои ключевые ставки , чтобы предотвратить оттоки капиталов и ограничить давление на местные валюты, считает он. Банк России действовал на опережение, быстро и агрессивно повысив ставку до 6,5% в июле 2021 года, отметил генеральный директор УК «БСПБ Капитал» Дмитрий Шагардин.

Раньше ожиданий

Условия для начала нормализации ДКП развитых стран, особенно США, сложились раньше, чем это предполагалось еще год назад , сообщила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По ее мнению, основными причинами стали более быстрое восстановление мировой экономики и устойчивое инфляционное давление. Так, ВВП США уже достиг докризисного уровня, а показатель инфляции поднялся до 5,4% при целевых 2% . Поэтому рынок ожидает от ФРС сообщения о сокращении программы выкупа активов в ближайшие месяцы и запуске процесса в конце этого или начале следующего года.

Уже в 2022-м возможно и первое повышение ставок в США и Великобритании . Это обычно приводит к росту доходностей американских облигаций, усилению волатильности на финансовых рынках развивающихся стран, оттоку из них спекулятивного капитала в пользу США и укреплению курса доллара. А ослабление рубля может повлиять на ускорение инфляции из-за переноса возросшей стоимости импорта на внутренние цены, объяснила Ольга Беленькая. Учитывая высокую зависимость отечественной экономики от импорта, из-за этого процесса можно ожидать повышения стоимости за счет сокращения предложения некоторых зарубежных товаров, добавила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.