Меньшее зло: инфляция может вернуться и спровоцировать новый кризис

Инфляция в России в годовом исчислении в феврале ускорилась до 5,7%, а за месяц составила 0,8%. Сильнее всего подорожали продовольственные товары. В связи с этим правительство предпринимает шаги по мягкому контролю над ценами, включающие в себя мониторинг и точечную поддержку сельхозпредприятий (льготы, лимиты по кредитам и возможные пошлины на экспорт удобрений), а также возможное введение фудстемпов для бедных слоев населения. Какие из этих мер окажутся эффективными, покажет будущее. Подробности — в материале «Известий» .

Лукавые цифры

На данный момент угроза инфляции, которая является главным приоритетом финансовой политики ЦБ и правительства, не сводится к подорожанию продуктов питания. Более того, она имеет глобальный характер, позволяющий ряду аналитиков считать, что постепенно возвращается время быстрого роста цен по всему миру. Особенная опасность нынешней ситуации заключается в множестве факторов, разгоняющих инфляцию. А также в том, что антиинфляционные меры потребуют приостановить программы поддержки экономики, что грозит новым острым кризисом.

Меньшее зло Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Беспокойство насчет роста цен охватило большую часть развитых стран и немало развивающихся, притом что имеющиеся данные не всегда свидетельствуют о сильном ускорении инфляции. Цены заметно росли по итогам января в еврозоне (0,9%) и в Евросоюзе в целом (1,2%), но даже такие цифры не свидетельствуют о какой-то катастрофе. В США и Великобритании инфляция пока еще медленнее.

Тем не менее инвесторы считают, что повод для волнения есть уже сейчас. За последние две недели на американских биржах случилось несколько эпизодов массовой распродажи американских государственных облигаций. Почему? Инвесторы считают, что низкая ставка по бондам не дает им защиты в случае ускорения инфляции, так что, держа облигации, они будут просто терять деньги. В Великобритании спрос на облигации вырос, причем до рекордного уровня — но речь идет о бумагах, защищенных от инфляции.

Опасения инвесторов имеют совершенно рациональные причины. В последние месяцы на фоне постепенного восстановления мировой экономики от вызванного эпидемией кризиса сошлось сразу несколько условий, которые в ближайшее время могут вызвать быстрый рост цен. Такого совпадения не было уже давно.

Цены на энергоносители

В начале года нефть подорожала выше всяких ожиданий. На прошлой неделе марка Brent впервые за 13 месяцев освоила отметку $70 за баррель, а всего с января черное золото выросло более чем на треть. В пользу нефти сыграло множество обстоятельств: ослабление доллара, быстрое распространение вакцины и, соответственно, оптимизм инвесторов по поводу перспектив мировой экономики вообще и цены на нефть в частности. Кроме того, странам ОПЕК+ удалось на недавней встрече договориться о сохранении текущих уровней добычи.

Другие виды энергоносителей также подорожали. Так, природный газ прибавил в цене из-за холодной зимы в США и Европе, а в Восточной Азии и вовсе достиг $8 за миллион британских тепловых единиц (почти $280 за тысячу кубометров).

Свою роль тут могут сыграть и масштабные планы по переориентации энергетики на возобновляемые источники. Увеличение потребления электроэнергии в развитых странах вкупе с подорожанием субсидированного электричества из ВИЭ может разогнать цены само по себе. Данная опасность является скорее долгосрочной, но уже сейчас помогает расти ценам на газ, поскольку при производстве электроэнергии из этого топлива выделяется значительно меньше углекислого газа, нежели при использовании угля.

Продовольствие

Глобальные цены на продукты питания в последние месяцы растут, не ощущая предела. Продовольственный индекс ФАО по итогам января составил 113,3%, что является самым большим показателем с июля 2014 года, причем продовольственная инфляция коснулась всех основных культур, включая рис, пшеницу и кукурузу. Мясо, овощи и сахар также не остались в стороне.

Продукты дорожают даже на фоне хороших показателей по урожаю в целом ряде стран, являющихся главными агропроизводителями. Объясняется этот рост цен резким наращиванием запасов, которые многие государства стали делать из-за пандемии и опасений насчет перебоев с поставками. Отдельно стоит упомянуть Китай, который стал резко наращивать ввоз кормовых культур после восстановления своего поголовья свиней.

Пока непонятно, как долго продлится этот продовольственный мини-кризис. Даже просто слухи о неурожае, скажем, в России или на Украине могут дополнительно поднять цены. В любом случае уже сейчас рост цен на продовольствие является ключевым фактором инфляции, без которого она была бы ниже почти в любой стране.

Транспортные проблемы

Океанские магистральные грузоперевозки в эту пандемию столкнулись с неожиданной проблемой — дефицитом контейнеров. Сначала они скапливались в закрытом на жесточайший локдаун Китае, а спустя полгода картину забитых под завязку порожними емкостями портов можно было наблюдать в США. Стоимость фрахта подскочила минимум в полтора раза, а кое-где и в два с половиной.

Меньшее зло Фото: Global Look Press/Cao Yiming

По идее данное затруднение должно быть решено довольно оперативно, однако есть одна загвоздка: даже если неразбериха с неудачным расположением контейнеров уляжется, их всё равно может не хватать. Дело в том, что накануне пандемии объем производства контейнеров упал и в 2020 году впервые за долгое время было больше выведенных из строя емкостей, чем вновь заступивших на морские маршруты. Так что есть основания полагать, что как минимум в ближайшие месяцы перевозку товаров судами будет лихорадить.

«Полупроводниковый голод»

Дефицит микрочипов наблюдается по всему миру. Из-за беспрецедентного спроса на компьютерную технику другие отрасли оказались последними в очереди за полупроводниками, поскольку узкий круг производителей предпочел обслуживать самых крупных клиентов. Не помогли и ожидания резкого снижения спроса из-за кризиса (спад оказался не таким тяжелым, а вот предложение просело сильно). Судя по всему, нехватка не будет ликвидирована до конца года как минимум.

Проблема осознается достаточно остро, и некоторые страны планируют расширить собственное производство микрочипов, но из-за его крайней сложности реализовать такую программу получится лишь на горизонте нескольких лет. В течение этого периода риски дефицита чипов сохранятся. Учитывая их применение практически во всех отраслях, инфляция получит еще один повод к ускорению.

Главным же инфляционным риском остаются гигантские деньги, вброшенные в мировую финансовую систему, — до половины глобального ВВП. А ведь и до этого денежно-кредитная политика в главных экономиках мира не отличалась особой жесткостью. Особенностью нынешней ситуации являются «вертолетные» деньги, напрямую уходящие к потребителям или в реальный сектор в виде льготных кредитов и субсидий. В предыдущем десятилетии выделяемые на поддержку экономики средства в основном уходили на финансовый рынок, разогревая стоимость активов, но сейчас триллионы долларов вращаются в «широкой» экономике.

В случае если инфляционное давление окажется слишком сильным, а для этого есть все предпосылки, власти окажутся перед сложным выбором. Инфляция может обесценить сбережения граждан, и наибольшему риску подвергаются пенсионеры, и так сильнее других страдающие от эпидемии. Но отказ от мягкой финансовой политики ради сдерживания цен в узде может нанести тяжелейший урон экономике. С 2008 года США, Западная Европа и Япония уже забыли, что такое жизнь при высоких ставках. Вспоминать им, скорее всего, не захочется.