Авиакомпания «Россия» запланировала увеличение числа рейсов в Египет

Авиакомпания «Россия» планирует запросить разрешение на увеличение числа рейсов из Москвы на курорты Египта с 5 до 14 в неделю. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании.

«Россия» запросит разрешение на выполнение полетов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в рамках ранее выданных разрешений на выполнение 14 рейсов в неделю в каждый из городов. Сейчас выполняется по пять рейсов в каждый из этих городов», — приводит агентство его слова.

Он также добавил, что авиакомпания собирается запросить разрешение на выполнение рейсов на курорты Египта из российских регионов.

13 августа источники «Известий» сообщали, что оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса провел заседание, на котором рассматривался вопрос увеличения числа рейсов на курорты Египта. В ходе заседания было принято решение об увеличении числа рейсов.

Россия с 9 августа возобновила авиасообщение с египетскими курортами. Самолеты летают из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Суммарно будет выполняться по 20 еженедельных рейсов, 10 из которых российской стороной и 10 — египетской.

6 августа в Росавиации сообщили, что восемь российских авиакомпаний уже получили допуски на полеты на курорты Египта. Так, документом обзавелись «Аэрофлот», «Победа» и S7, из регионов — «Россия», S7, «Уральские авиалинии», Smartavia, Nordwind и AZUR air. Далее они должны обзавестись разрешением на авиаперевозки от оперштаба по коронавирусу.

В ноябре 2015 года рейсы на египетские курорты были запрещены после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета. На нем туристы возвращались с отдыха в Шарм-эш-Шейхе в Санкт-Петербург. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 224 человека. Авиасообщение между Россией и Египтом возобновилось в 2018 году, но рейсы были разрешены только в Каир.