Сеть велосипедных дорожек разработают на территории Челябинска

Проект сети велосипедных дорожек разработают в Челябинске до конца 2021 года. Об этом сообщил главный архитектор города Павел Крутолапов.

По словам специалиста, развитие велосипедной инфраструктуры может стать важным элементом градостроительной политики Челябинска, которая будет ориентирована на создание комфортной среды. Управление архитектуры получило свыше 200 обращений по поводу велодорожек. До конца недели будет подготовлено техническое задание, на основе которого планируется разработка комплексного проекта. Об этом пишет ИА «Ура.ру».

Поручение по поводу разработки велосипедных маршрутов дал губернатор Алексей Текслер. В начале июля он приехал на работу на велосипеде, после чего договорился с руководством города о разработке муниципальной программы по развитию инфраструктуры для велосипедистов.