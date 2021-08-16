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Тренер Гаджиев прокомментировал невызов Дзюбы в сборную России

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Заслуженный тренер РФ Гаджи Гаджиев, известный по работе с «Анжи», «Амкаром» и другими футбольными клубами, заявил «Известиям», что вопрос вызова форварда «Зенита» Артема Дзюбы в состав сборной России на сентябрьские матчи в рамках отбора на Чемпионат мира-2022 возник не случайно.

По его словам, ни для кого не секрет, что между нападающим петербургского клуба и нынешним главным тренером национальной футбольной команды Валерием Карпиным некогда был конфликт, который, возможно, существует до сих пор.

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Гаджиев подчеркнул, что всё зависит от решения Карпина и в целом не удивительно, что новый тренер меняет состав сборной. Обычно, по словам Гаджиева, остается порядка 60% игроков, а остальные меняются. Подобные решения, отметил тренер, зависят от интересов команды, но бывает, что чувства и эмоции влияют на привлечение игроков сборной.

«На данном этапе сказать, что, допустим, Дзюба имеет какое-то заметное превосходство над теми форвардами, которые приглашены (в сборную — Ред.), нельзя. Но и нельзя сказать, что он кому-либо из них сколько-нибудь серьезно уступает», — подчеркнул Гаджиев в понедельник, 16 августа.

При этом тренер допустил, что Дзюбу могут заменить на Федора Смолова, так как он «поинтереснее всех выглядит». При этом Гаджиев подчеркнул, что ему неизвестно, как Карпин будет выстраивать игру.

Ранее в этот день газета «Спорт-Экспресс». сообщила, что Дзюба не будет вызван на сентябрьские матчи сборной России по футболу. О причинах такого решения не сообщалось.

12 августа Карпин рассказал, что число кандидатов на каждую позицию в списке потенциальных игроков сборной составляет 5–6 человек. Тогда же он не смог ответить на вопрос, вызовет ли он в национальную команду Дзюбу.

10 августа Карпин высказался о конфликте с форвардом сине-бело-голубых, который имел место, когда спортсмен выступал в «Спартаке» под руководством тренера в сезоне-2011/12. По словам Карпина, всё, что было, уже не важно и нужно смотреть вперед.

Российский футбольный союз (РФС) подписал контракт с Карпиным о его назначении на пост главного тренера сборной России по футболу 26 июля. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

Карпин сменил на посту главного тренера российской национальной команды Станислава Черчесова, отправленного в отставку после неудачного выступления сборной на Евро-2020.

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