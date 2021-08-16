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Нутрициолог рассказала об опасности «пивного живота» для здоровья

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«Пивной живот» — это висцеральное ожирение, которое повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказала в понедельник, 16 августа, член Российского союза диетологов, нутрициологов, специалистов пищевой индустрии Мария Волченкова.

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«Употребление пива в целом не несет пользы для здоровья вне зависимости от того, светлое оно или темное. Наверняка все слышали термин «пивной живот». И этот живот — не вопрос эстетики. Живот — это висцеральное ожирение (ожирение вокруг внутренних органов. — Ред.). А оно повышает риски в первую очередь сердечно-сосудистых заболеваний», — сказала она в беседе с «Известиями».

Из всех видов алкоголя предпочтение лучше всего отдавать красному сухому вину, так как оно содержит ресвератрол.

«Нормальная разовая порция вина — один бокал, то есть не более эквивалента 14 мг чистого этанола. Но и его не стоит выпивать ежедневно», — заключила Волченкова.

29 июля было опубликовано исследование ученых, согласно которому употребление красного или белого вина более безопасно с точки зрения риска инсульта по сравнению с другими видами алкоголя.

Согласно данным специалистов, употребление менее шести стандартных стаканов алкоголя в неделю связано с самым низким риском развития фибрилляции предсердий (ФП). ФП — это нерегулярная и учащенная частота сердечных сокращений, которая может увеличить риск инсульта, сердечной недостаточности и других сердечных осложнений. Среди симптомов — учащенное сердцебиение, одышка и слабость.

По словам ведущего автора Сэмюэла Ту из Центра нарушений сердечного ритма Университета Аделаиды, у тех, кто употреблял менее шести стандартных доз алкоголя в неделю, был самый низкий риск развития ФП.

23 июля было опубликовано исследование американских диетологов, согласно которому при похудении не стоит употреблять газированные напитки, так как в их состав входят искусственные подсластители, которые не только усиливают тягу к более калорийным продуктам.

Кроме того, специалисты рекомендовали не употреблять алкогольные коктейли. Они посоветовали пить низкоуглеводное пиво или игристые вина с низким содержанием сахара, отметив, что вне зависимости от напитка не рекомендуются выпивать больше одного-двух бокалов в день.

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