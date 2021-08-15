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В Крыму объявили штормовое предупреждение на 15–16 августа

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В ближайшие часы и в ночь на понедельник на востоке Крыма обещают сильные дожди, грозы, град и ветер до 15–20 м/с, объявлено штормовое предупреждение. Об этом в воскресенье вечером, 15 августа, сообщили на сайте МЧС России по республике.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1–3 часа и до конца суток 15 августа, ночью и утром 16 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, шквал 15–20 м/с», — говорится в сообщении.

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13 августа, около 100 домов и 200 участков оказалось в зоне подтоплений на территории четырех населенных пунктов Крыма из-за обильных осадков в последние дни.

Ранее в этот день в Керчи началась эвакуация населения из зон подтопления, эвакуированы 10 человек, в том числе четыре ребенка.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пятницу, 13 августа, предупредил, что 14 и 15 августа на некоторые регионы России обрушатся ливни с грозой, градом и шквалистым ветром. Особенно опасной погода будет в Крыму, где пройдут «небывалые дожди».

«Плохая погода, к сожалению, будет продолжаться, ожидаются опасные явления. 14 августа, ночью и утром 15 августа в Сочи сохранятся ливни с грозами, град, шквалистое усиление ветра до 22–27 м/с. Это близко к ураганному ветру. В ночь на 14 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди — выпадет более 50 мм», — отметил метеоролог.

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