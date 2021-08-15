Межвузовский кампус планируют создать в Астрахани

Современный студенческий городок планируют построить в Астрахани. Идея уже нашла поддержку в Совете Федерации. Заявка от региона направлена на конкурс проектов по созданию студгородков.

Создание кампуса позволит принимать международные события, проводить деловые форумы по вопросам развития стран Прикаспия. Студенческий кампус станет площадкой для общения и взаимодействия ведущих зарубежных и отечественных ученых, это создаст дополнительные рабочие места для молодых специалистов, информирует «Астрахань 24».

Предполагается, что студгородок будет встроен в городскую среду со своими улицами, дорогами и парковками. По проекту на территории кампуса появятся учебные корпуса, инновационные лаборатории и научно-исследовательские центры, спортивный и культурно-зрелищный комплексы, технопарк, а также общежития и жилые зоны для профессорско-преподавательского состава и гостей вузов.

Президент России Владимир Путин 18 марта поручил правительству подготовить комплекс мероприятий по созданию кампусов мирового уровня. Сеть современных кампусов вузов должна быть создана в стране до 2030 года. Помимо этого, президент также распорядился обеспечить в 2021–2030 годах реализацию мероприятий по строительству и капитальному ремонту общежитий федеральных вузов.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко 2 апреля отметил, что современный кампус представляет собой многофункциональные трансформируемые образовательные и библиотечные пространства, включающие спортивные объекты и культурно-досуговые пространства.