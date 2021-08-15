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Межвузовский кампус планируют создать в Астрахани

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Современный студенческий городок планируют построить в Астрахани. Идея уже нашла поддержку в Совете Федерации. Заявка от региона направлена на конкурс проектов по созданию студгородков.

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Создание кампуса позволит принимать международные события, проводить деловые форумы по вопросам развития стран Прикаспия. Студенческий кампус станет площадкой для общения и взаимодействия ведущих зарубежных и отечественных ученых, это создаст дополнительные рабочие места для молодых специалистов, информирует «Астрахань 24».

Предполагается, что студгородок будет встроен в городскую среду со своими улицами, дорогами и парковками. По проекту на территории кампуса появятся учебные корпуса, инновационные лаборатории и научно-исследовательские центры, спортивный и культурно-зрелищный комплексы, технопарк, а также общежития и жилые зоны для профессорско-преподавательского состава и гостей вузов.

Президент России Владимир Путин 18 марта поручил правительству подготовить комплекс мероприятий по созданию кампусов мирового уровня. Сеть современных кампусов вузов должна быть создана в стране до 2030 года. Помимо этого, президент также распорядился обеспечить в 2021–2030 годах реализацию мероприятий по строительству и капитальному ремонту общежитий федеральных вузов.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко 2 апреля отметил, что современный кампус представляет собой многофункциональные трансформируемые образовательные и библиотечные пространства, включающие спортивные объекты и культурно-досуговые пространства.

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