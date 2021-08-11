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ОНФ поддержал строительство кампуса мирового уровня в Челябинске

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Сопредседатель «Народного фронта» (ОНФ), руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева сообщила в среду, 11 августа, что организация будет всячески поддерживать проект строительства кампуса мирового уровня в Челябинске.

«Мы всячески будем поддерживать, поделимся всем, что наработано. Вместе будем решать задачи, в том числе интеграции кампуса в единую городскую среду, создание транспортно-логистических развязок. И вообще осмысления этого опыта с точки зрения урбанистики, применения новых технологий для проектирования», — приводит слова Шмелевой РЕН ТВ.

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Она уточнила, что рада тому, что проект находится в такой степени готовности. По словам Шмелевой, это говорит о том, что он будет поддержан в первой волне.

О том, что кампус мирового уровня планируют построить в Челябинске к 2025 году, стало известно ранее в этот день. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер представил Шмелевой данный проект, добавив, что он является уникальным. Глава региона также уточнил, что без коллаборации вузов невозможно говорить о развитии высшей школы в регионе и уже определены базовые партнеры: «Росатом», ММК и другие, добавляет Пятый канал.

Президент России Владимир Путин 18 марта поручил правительству подготовить комплекс мероприятий по созданию кампусов мирового уровня. Сеть современных кампусов вузов должна быть создана в стране до 2030 года. Помимо этого, президент также распорядился обеспечить в 2021–2030 годах реализацию мероприятий по строительству и капитальному ремонту общежитий федеральных вузов.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко 2 апреля отметил, что современный кампус представляет собой многофункциональные трансформируемые образовательные и библиотечные пространства, включающие спортивные объекты и культурно-досуговые пространства.

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