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Талибы заявили о нежелании принимать власть от президента Афганистана

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Делегация радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) в ходе переговоров в Кабуле заявила, что не примет власть от действующего президента Афганистана Ашрафа Гани. Об этом сообщил источник в президентском дворце.

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Стороны обсуждают варианты «мирной и ответственной» передачи власти талибам от других лидеров, в том числе бывшего президента Афганистана Хамида Карзая, главы высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдуллы Абдуллы.

При этом, как сообщает источник, представители движения «Талибан» уже вошли в столицу Афганистана Кабул в некоторых районах.

«За пределами Кабула боевики «Талибана» ждут приказов от лидеров захватить значительные части Кабула. Но в некоторых районах «Талибан» уже вошел (в город), потому что полиции нет», — сказал он «РИА Новости».

По его данным, международные силы взяли на себя контроль за «зеленой зоной» в Кабуле. Они будут контролировать зону до достижения соглашений.

В этот же день осведомленный источник рассказал о том, что Гани согласился уйти в отставку.

Кроме того, талибы в этот день объявили, что контролируют всю территорию Афганистана. При этом талибы призвали президента республики и всех правительственных чиновников к сотрудничеству.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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