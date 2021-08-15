Жителям некоторых регионов России пообещали прохладный сентябрь

В северных регионах Сибири ожидается прохладный сентябрь. Ночные заморозки возможны на юге Таймыра, в Эвенкии, на севере Красноярского края и в восточной части ЯНАО. Столбик термометра в этих регионах может опуститься –10 °C, сообщает телеканал «Известия». В дневное время ожидается не выше +5 °C.

В Москве в сентябре будет теплая погода: днем до +20 °C, ночью до +10 °C.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.