В «Роскосмосе» не стали обвинять астронавта NASA в повреждении «Союза»

Корпорация «Роскосмос» не обвиняет астронавтку NASA Серену Ауньон-Чанселлор в сверлении отверстия в корабле «Союз МС-09» в 2018 году. Об этом 15 августа заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Никто никогда ее не обвинял. <...> «Роскосмос» никого не обвиняет. Мы не хотим неприятностей для нашего сотрудничества», — прокомментировал в Twitter вопрос одного из подписчиков.

Ранее, 2 августа, ТАСС опубликовал статью «Двенадцать тезисов американских претензий к «Роскосмосу» и ответы на них», автор которой, ссылаясь на высокопоставленного чиновника российской космической отрасли, заявил, что у Ауньон Чанселлор было обнаружено заболевание, которое было спровоцировано «острым психологическим кризисом» — он «мог привести к попыткам разными способами ускорить ее возвращение» на Землю.

Рогозин подчеркнул, что не стоило устраивать «истерику» по поводу мнения одного из блогеров.

В материале также приводилась информация о том, что тогда в корабле «Союз МС-09» отверстие просверлил человек, незнакомый с устройством корабля и в условиях невесомости. Источник также сообщил, что российские космонавты из-за данной ситуации прошли проверку на полиграфе, тогда как астронавты NASA от нее отказались. Кроме того, по неизвестным причинам в то время не работала видеокамера на стыке российского и американского сегментов.

Глава программы космических полетов NASA Кэти Людерс и астронавт Билл Нельсон заявили в Twitter, что поддерживают Серену и ее профессионализм и не считают заслуживающими доверия какие-либо обвинения в ее адрес.

13 августа в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявили, что не верят в версии, согласно которым отверстие на корабле «Союз МС-09» просверлил американский астронавт.

Российский космонавт Андрей Борисенко, комментируя «Известиям» поступившие заявления, подчеркнул, что на МКС работают только профессиональные космонавты или астронавты.

Серена Ауньон-Чанселлор в 2018 году совершила полет на Международную космическую станцию (МКС) на борту «Союза». В экспедиции она была инженером и пробыла в космосе 197 дней. 30 августа 2018 года на МКС произошла утечка воздуха. В пилотируемом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину длиной примерно 3 см. Эксперты выразили мнения, что отверстие сделано сверлом. Рассматривались версии повреждения корабля как на Земле, так и в космосе.

25 марта 2019 года глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля. По его словам, пока нет ответа на вопрос, почему пыль нашли в определенных местах бытового отсека.