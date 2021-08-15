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Эксперт усомнился в интересе Меркель к «Крымской платформе»

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Политолог Сергей Михеев выразил сомнение по поводу интереса канцлера Германии Ангелы Меркель к саммиту «Крымская платформа». Об этом 15 августа он рассказал в интервью «РИА Новости».

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Он заявил, что Меркель должна посетить Киев 22 августа, а мероприятие с обсуждением темы полуострова пройдет на следующий день.

«Пока ни немецкая, ни украинская сторона этого не подтверждают. Но даже если она и останется, это ничего не будет значить с той точки зрения, что Меркель — уходящая натура, ей осталось быть у власти полтора месяца», — пояснил политолог.

Михеев также выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский будет просить Меркель остаться, а во время ее визита в Россию 20 августа она не станет поднимать тему Крыма в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Переговоры Меркель и Путина пройдут 20 августа. В последний раз Меркель посещала РФ с официальном визитом в мае 2018 года, тогда ее встреча с российским президентом состоялась в Сочи. В ходе встречи планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов, сообщили в Кремле.

Встреча Меркель с Зеленским пройдет позднее. По словам экспертов, в ходе встречи будут обсуждаться гарантии со стороны Берлина после введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) и поиск взаимовыгодного решения по транзиту российского газа через Украину.

«Крымская платформа» — инициированная Киевом переговорная площадка, на повестке которой стоят вопросы «возвращения» Крыма в состав Украины.

Форум украинские власти хотят провести 23 августа в Киеве. Они ожидают, что «Крымскую платформу» посетят представители как минимум 28 государств и организаций. Литва, Латвия и Польша будут представлены на высшем уровне, а также планируется визит представителей США, Германии и Франции.

Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав страны. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение.

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