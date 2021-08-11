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Зеленский обсудит с Меркель гарантии Берлина после запуска СП-2

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Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель обсудят гарантии со стороны Берлина после введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» (СП-2). Об этом в среду, 11 августа, сообщил на брифинге пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

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«Зеленский во время визита Меркель в Киев 22 августа будет говорить о том, как Германия будет конкретно гарантировать обязательства, которые она дала, если Россия попробует каким-то образом злоупотреблять своим монопольным положением после запуска «Северного потока – 2», — заявил Никифоров.

5 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что у властей страны есть стратегия энергетической безопасности, так что после запуска газопровода «Северный поток – 2» государство без газа не останется.

23 июля вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина назвала компенсации Киеву из-за последствий достройки газопровода.

По ее словам, Украина должна получить «гарантии, а не договоренности», касающиеся «территориальной целостности и суверенитета». Также украинская сторона требует выполнение обязательств Евросоюза по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС.

В свою очередь, российский сенатор Алексей Пушков назвал «позицией нахлебника» ожидания украинских властей гарантий в случае запуска СП-2. Он отметил, что никто не обязан давать Украине деньги, кредиты и гарантии.

21 июля заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд рассказала о том, что Соединенные Штаты и ФРГ достигли договоренностей по СП-2. Она отметила, что американские власти в рамках соглашений обязуются добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран. Они также намерены добиваться продления на 10 лет истекающего в 2024 году соглашения Москвы и Киева по транзиту газа.

В свою очередь, советник американского Госдепартамента Дерек Шолле 21 июля сообщил, что США не стали вводить новые санкции против СП-2, поскольку считают ограничения неэффективными на этапе, когда трубопровод почти достроен.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

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