В Кремле анонсировали переговоры Путина и Меркель в Москве

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель проведут переговоры в Москве 20 августа. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов», — уточняется в сообщении.

Переговоры пройдут в рамках визита Меркель в Россию. В последний раз Меркель посещала РФ с официальном визитом в мае 2018 года, тогда ее встреча с Путиным состоялась в Сочи.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт пообещал в начале следующей недели уточнить подробности программы Меркель в Москве.

21 июля состоялся телефонный разговор Путина с Меркель. Сообщалось, что темами этой беседы были энергетика, транзит газа через Украину и «Северный поток — 2». В Кремле уточняли, что «лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода».

Тогда глава российского государства отмечал последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза.

26 сентября в Германии состоятся парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство ФРГ во главе с новым канцлером. Меркель свою кандидатуру выдвигать не стала и заявила о намерении после выборов уйти из политики.