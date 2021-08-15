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Трамп раскритиковал Байдена за сложившуюся ситуацию в Афганистане

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Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал сложившуюся ситуацию вокруг Афганистана и обвинил нынешнюю администрацию Белого дома, что она не следовала его плану. Об этом в субботу, 14 августа, сообщила газета The Hill.

По его мнению, президент США Джо Байден убегает из Афганистана вместо того, чтобы следовать плану, который оставила предыдущая администрация.

«Плану, который защищал наш персонал и собственность, а также гарантировал, что у «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ. — Ред.) даже в мыслях не было бы захватить наше посольство или обеспечить базу для новых нападений на США», — заявил Трамп.

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Как полагает 45-й американский президент, талибы больше не боятся или не уважают Соединенные Штаты.

«Какой будет позор, когда «Талибан» поднимет свой флаг над посольством США в Кабуле. Это полный провал из-за слабости, некомпетентности и полной стратегической непоследовательности», — указал он и добавил, что у талибов теперь «нет страха или уважения к Америке или ее силе».

Ранее в этот же день Байден заявил, что приказал военным силам и разведке обеспечить сохранение способности Вашингтона противостоять будущим террористическим угрозам из Афганистана.

Кроме того, американский лидер полагает, что продолжение присутствия сил США в Афганистане не изменит ситуацию, если афганские военные не смогут удержать страну, и для них неприемлемо «бесконечное американское присутствие в центре гражданского конфликта другой страны».

В завершение Байден заверил, что не будет перекладывать на следующего президента вопрос присутствия войск США в Афганистане.

В субботу телеканал CBS со ссылкой на источники в Кабуле сообщил о том, что сотрудники американского посольства на фоне нарастающей угрозы захвата талибами Кабула будут эвакуированы в ближайшие 72 часа. В диппредставительстве останется несколько сотрудников — специальные агенты из Бюро дипломатической службы безопасности и послы.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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