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Пять человек пострадали после схода оползня в Японии

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В центральной японской префектуре Нагано сошел оползень, в результате пострадали как минимум пять человек. Об этом сообщил в воскресенье, 15 августа, телеканал NHK.

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Сошедший селевой поток снес частный жилой дом. Трое пострадавших находятся в состоянии остановки сердца и легких (в Японии смерть имеет право констатировать только медицинский работник по установленной процедуре).

Сильные дожди идут в стране уже несколько дней. В некоторых районах на юго-западе страны за последние трое суток выпала тройная августовская норма. Уровень воды в реках и водоемах поднялся до критического. В некоторых районах нарушено транспортное сообщение, затоплены и размыты дороги.

В шести префектурах в разных районах страны для 680 тыс. жителей продолжает действовать рекомендация об эвакуации.

Всего из-за сильных продолжительных дождей на юго-западе Японии власти объявили в пятницу, 13 августа, об эвакуации более 3 млн человек.

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