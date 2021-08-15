Пять человек пострадали после схода оползня в Японии
В центральной японской префектуре Нагано сошел оползень, в результате пострадали как минимум пять человек. Об этом сообщил в воскресенье, 15 августа, телеканал NHK.
Сошедший селевой поток снес частный жилой дом. Трое пострадавших находятся в состоянии остановки сердца и легких (в Японии смерть имеет право констатировать только медицинский работник по установленной процедуре).
Сильные дожди идут в стране уже несколько дней. В некоторых районах на юго-западе страны за последние трое суток выпала тройная августовская норма. Уровень воды в реках и водоемах поднялся до критического. В некоторых районах нарушено транспортное сообщение, затоплены и размыты дороги.
В шести префектурах в разных районах страны для 680 тыс. жителей продолжает действовать рекомендация об эвакуации.
Всего из-за сильных продолжительных дождей на юго-западе Японии власти объявили в пятницу, 13 августа, об эвакуации более 3 млн человек.