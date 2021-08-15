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Россияне выразили соболезнования в связи с кончиной летчика в Турции

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Россияне выразили соболезнования родным и близким российского летчика Евгения Кузнецова, который погиб в результате крушения самолета Бе-200 в Турции. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Российские пользователи оставляют слова скорби под публикацией Натальи Гугуевой в Facebook. Гугуева является создателем фильма «Форсаж. Возвращение», главная роль в котором отводится Кузнецову.

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«Человек и Летчик. Характер и Полет. Кажется, что такие люди только в полете и погибают», — пишет один из пользователей.

«Это — несправедливо! Так не должно быть! Зачем небо забирает лучших?» — выражает соболезнования другой.

По словам Гугуевой, в день, когда ее оповестили о смерти Кузнецова, она посмотрела заключительные эпизоды своего произведения.

«Глянула на часы, когда села к телевизору — 15:06 (до окончания фильма было около 20 минут). Хотя обычно свои фильмы по ТВ не смотрю. Всплакнула, вспоминая наши съемки этого фильма и первого «Форсажа» — 2001, и фильма «Тимур. Последний полет». И после, в СМИ пошли новости о том, что в Турции около 15:10 потерпел крушение наш самолет Бе-200», — поделилась автор кинокартины.

Она также добавила, что до последнего надеялась, что Кузнецов выживет.

Самолет потерпел крушение на востоке Турции у города Кахраманмараш ранее в этот день. Судно было арендовано турецкой стороной у России.

В результате катастрофы погибли пять членов экипажа из числа военных России, а также трое турецких граждан.

В Минобороны РФ «Известиям» рассказали, что самолет потерпел крушение после выполнения задачи, когда заходил на посадку. Для выяснения причин произошедшего к месту катастрофы направлена комиссия российского военного ведомства.

При этом, как сообщил источник «Известий», возможной причиной крушения мог стать отказ двигателя.

По словам источника, судя по видео с места происшествия, самолет сбросил воду, однако подняться обратно не смог, так как не хватило тяги. Не исключено, что возможности работы самолета в жаркую погоду были переоценены.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил о начале проведения судебной и технической экспертизы причин крушения самолета Бе-200.

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