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Гаджиев прокомментировал «Ударную пятница» на РЕН ТВ

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Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев считает, что «Ударная пятница» удалась, и это было только начало пути для некоторых бойцов. Участникам советуют налегать на тренировки, а также готовиться к реваншам.

«Большая победа для Кудухова. Я рад, что сделал прогноз в его пользу, и он этот прогноз оправдал. Гильермо Джонс — это боксёр с именем, поэтому за Кудухова можно только порадоваться. А вот Вильданов и самый сильный мальчик планеты когда-то — Брюс Хлебников — ничья. Что такое ничья? Ничья — это всегда предпосылка для реванша, надеюсь, ребята встретятся ещё раз. Вячеслав Дацик продолжил свою победную серию, на этот раз пал Т-34, и Дацику нужны ещё очень серьёзные вызовы, например, Александр Емельяненко. Этот бой я бы посмотрел с большим удовольствием. Болел за Артёма Тарасова в поединке с Тайсоном Дижоном. Жаль, что Артём проиграл, но всё-таки Артём — непрофессиональный боксер и, по сути дела, делает в боксе первые шаги, поэтому все победы для него ещё впереди», — рассказал Гаджиев .

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