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В небе над Кабулом заметили военные вертолеты

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Журналисты в Кабуле и простые жители публикуют ролики из столицы Афганистана, на которых слышен гул от вертолетов и грохот выстрелов — многие опасаются, что талибы («Талибан», террористическая организация, запрещена в РФ) уже вступили в Кабул. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщил телеканал «РЕН ТВ».

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Кабул сейчас находится практически на осадном положении — захватившие уже другие крупнейшие города страны боевики заняли подступы к городу.

«Кабул пал? Три вертолета приземлились в президентском дворце, военные руководители выезжают через аэропорт Мазари-Шариф», — пишет журналист газеты Al Riyadh.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

Ранее, 14 августа, телеканал CBS со ссылкой на источники в Кабуле сообщил о том, сотрудники американского посольства на фоне нарастающей угрозы захвата талибами Кабула будут эвакуированы в ближайшие 72 часа.

Талибы заверили в отсутствии угрозы для соседних с Афганистаном стран, а также для находящихся в республике членов иностранных дипмиссий и международных организаций.

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