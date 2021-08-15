Прямой эфир
Мир
Байден назвал единственными возможными спасителями Афганистана его военных
Мир
Кубинский оператор сообщил о повреждениях из-за землетрясения на Гаити
Мир
Израиль отозвал из Польши поверенного в делах страны
Мир
Италия начала вывоз дипломатов и граждан из Афганистана
Мир
CBS сообщил об эвакуации американцев из Кабула в течение 72 часов
Мир
Минздрав Гаити призвал граждан сдавать кровь для жертв землетрясения
Культура
В «Сириусе» назвали обладателя Гран-при III конкурса «Созвездие»
Общество
Бежавший Мавриди может скрываться под фамилиями Авилов и Прудников
Мир
Москва запросила у Лондона объяснения невыдачи виз журналистам

Шойгу наградил армейцев за результаты на Олимпиаде в Токио

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Минобороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу в субботу, 14 августа, вручил ведомственные награды и досрочно присвоил воинские звания спортсменам из клуба ЦСКА, которые выступали на Олимпиаде в Токио.

Шойгу выразил атлетам благодарность за продемонстрированные ими результаты, уточнив, что треть сборной команды Российского олимпийского комитета на Играх составили армейцы, которые принесли 64% всех заработанных медалей.

«Я знаю, как сложно дался вам перенос Олимпиады, знаю, что такое для спортсмена набрать пик формы и не выйти, опять готовиться и ждать. Вы через все это прошли, мы вами гордимся. Вы большие молодцы. Медали — это, конечно, огромная заслуга ваших тренеров, вас самих, всех, кто имел отношение к вашей подготовке», — отметил он.

В ходе церемонии глава военного ведомства вручил награды 40 спортсменам.

Олимпийские игры завершились 8 августа в японской столице. Российские спортсмены, выступавшие из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в статусе команды ОКР, завоевали 71 награду. Большую часть медалей в общей копилку сборной принесли спортсмены Центрального спортивного клуба Армии – 45. Из них 11 золотых, 19 серебряных и 15 бронзовых.

Накануне правительство РФ утвердило размер вознаграждений спортсменам за награды Олимпиады в Токио.

Так, за золотые медали полагается 4 млн рублей, за серебряные — 2,5 млн рублей, а за бронзовые — 1,7 млн рублей. Отмечается, что аналогичные премии получат победители и призеры предстоящих летних Паралимпийских игр.

11 августа президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами российских спортсменов, показавших высокие результаты на Играх в Японии. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков 9 августа заявлял, что Олимпиада-2020 завершилась для российских спортсменов триумфально. Как отмечал Поздняков, спортсмены завоевали максимальное количество медалей с 2004 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021