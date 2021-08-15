Шойгу наградил армейцев за результаты на Олимпиаде в Токио

Глава Минобороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу в субботу, 14 августа, вручил ведомственные награды и досрочно присвоил воинские звания спортсменам из клуба ЦСКА, которые выступали на Олимпиаде в Токио.

Шойгу выразил атлетам благодарность за продемонстрированные ими результаты, уточнив, что треть сборной команды Российского олимпийского комитета на Играх составили армейцы, которые принесли 64% всех заработанных медалей.

«Я знаю, как сложно дался вам перенос Олимпиады, знаю, что такое для спортсмена набрать пик формы и не выйти, опять готовиться и ждать. Вы через все это прошли, мы вами гордимся. Вы большие молодцы. Медали — это, конечно, огромная заслуга ваших тренеров, вас самих, всех, кто имел отношение к вашей подготовке», — отметил он.

В ходе церемонии глава военного ведомства вручил награды 40 спортсменам.

Олимпийские игры завершились 8 августа в японской столице. Российские спортсмены, выступавшие из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в статусе команды ОКР, завоевали 71 награду. Большую часть медалей в общей копилку сборной принесли спортсмены Центрального спортивного клуба Армии – 45. Из них 11 золотых, 19 серебряных и 15 бронзовых.

Накануне правительство РФ утвердило размер вознаграждений спортсменам за награды Олимпиады в Токио.

Так, за золотые медали полагается 4 млн рублей, за серебряные — 2,5 млн рублей, а за бронзовые — 1,7 млн рублей. Отмечается, что аналогичные премии получат победители и призеры предстоящих летних Паралимпийских игр.

11 августа президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами российских спортсменов, показавших высокие результаты на Играх в Японии. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков 9 августа заявлял, что Олимпиада-2020 завершилась для российских спортсменов триумфально. Как отмечал Поздняков, спортсмены завоевали максимальное количество медалей с 2004 года.