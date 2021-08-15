Кубинский оператор сообщил о повреждениях из-за землетрясения на Гаити

Землетрясение магнитудой 7,2 на Гаити привело к повреждению объектов инфраструктуры, в частности международных линий связи. Об этом в субботу, 14 августа, сообщила пресс-служба кубинской телекоммуникационной компании ETECSA.

«Из-за землетрясения, произошедшего в регионе, пострадали некоторые международные линии связи. Вполне вероятно, что нестабильность подключения может наблюдаться в часы пиковых нагрузок», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на странице кубинской компании в Twitter.

В дополнительном сообщении указывается, что в настоящий момент над восстановлением каналов работают международные поставщики.

Землетрясение магнитудой 7,2 балла произошло у побережья Гаити ранее в этот день. Отмечалось, что природный катаклизм может вызвать цунами.

Как сообщили местные власти, число жертв в результате стихийного бедствия оценивается в 227 человек.

Руководство Гаити приняло решение на месяц ввести режим чрезвычайного положения в республике после землетрясения.

Местное министерство здравоохранения обратилось к гражданам страны с призывом сдавать кровь, чтобы помочь пострадавшим в результате бедствия.