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Голикова заявила о готовности специалистов Минздрава вылететь в Якутию

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Бригада специалистов Минздрава готова вылететь в Якутию для оказания помощи в связи с пожарами. Об этом в субботу, 14 августа, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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«Мы оценили ситуацию в Якутии, мы готовы были вылететь, если полоса и аэропорт будут открыты в понедельник, то наши бригады из Минздрава туда вылетят. Мы готовы оказать коллегам полное содействие в этом направлении», — заявила Голикова на совещании по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России.

По ее словам, ситуация с лесными пожарами контролируется правительством вместе с Роспотребнадзором. По предложению региона ответственные службы оказывать помощь пострадавшим, добавила вице-премьер.

Кроме того, Голикова добавила, что предельно допустимая концентрация отдельных вредных веществ в воздухе в Якутии превышена.

«Нам сообщает, естественно, якутский Роспотребнадзор, что предельно допустимая концентрация в воздухе отдельных вредных веществ превышена. 141 проба атмосферного воздуха была взята за последние сутки. И в 79 пробах зафиксировано превышение», — заключила политик.

Ранее в этот день Путин назвал масштаб природных бедствий в стране беспрецедентным. Он добавил, что угрозы жилым и социально значимым объектам в Якутии, где бушуют лесные пожары, нет.

В тот же день сообщалось, что более 170 жителей села Бясь-Кюель Горного района Якутии, дома которых пострадали от лесных пожаров, получили единовременную выплату по 30 тыс. рублей на нужды первой необходимости.

8 августа стало известно, что президент России поручил до 1 сентября выделить из Резервного фонда правительства средства на тушение лесных пожаров в стране. В тот же день сообщалось, что жителей сел Харыялах Намского района и Кальвица Кобяйского улуса в Якутии отселяют в соседние населенные пункты в связи с угрозой лесных пожаров.

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