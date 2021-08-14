Дорогу в аэропорт Анапы размыло ливнями

Дорогу до аэропорта Анапы в краснодарском крае размыло ливнями. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Линар Ганитуллин в субботу, 14 августа.

Частично разрушился из-за ливней участок дороги на 68-м км Симферопольской трассы, в результате чего люди не могут добраться до аэропорта. На дорогах дежурят службы, которые разворачивают пытающиеся проехать автомобили.

Ранее корреспондент «Известий» сообщил, что в некоторых отелях и домах вода заходит на первые этажи зданий. Так, столовая одного из отелей города-курорта оказалась полностью затоплена. Люди передвигаются по колено в воде.

За ночь в Анапе выпала трехмесячная норма осадков. В результате серьезно пострадали улицы Северная, Ленинградская, Садовая, Пионерский проспект, низинные участки поселков Виноградное и Уташ.

Накануне вечером администрация Краснодарского края ввела режим ЧС в шести регионах в связи с неблагоприятной погодой — сильными ливнями и вызванными ими подтоплениями. в настоящий момент режим ЧС действует в Анапе, Новороссийске, Темрюкском и Славянском районах. В ближайшее время аналогичная мера коснется Крымского и Приморско-Ахтарского районов.

Отмечается, что обильные ливни длились всю ночь с 12 на 13 августа и продолжаются по настоящее время. В результате неблагоприятной погоды было подтоплено несколько территорий в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах.

Ранее этим же днем, 13 августа, в Краснодарском крае на фоне обильных дождей были эвакуированы более 900 детей из летних лагерей.

Среди последствий неблагоприятной погоды — размытые дороги, нарушение транспортного движения, а также отключение электричества в домах у 29 тыс. жителей области.