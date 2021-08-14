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В Анапе более 450 человек эвакуировали из-за подтоплений

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Более 450 человек, включая туристов, эвакуировали в Анапе из-за подтоплений, вызванных сильными дождями. Об этом в субботу, 14 августа, сообщается на официальном сайте города-курорта.

«В данный момент в пункты временного размещения из подтопленных пансионатов, баз отдыха и сельских населенных пунктов расселено 458 человек», — говорится в сообщении.

Вывезенных людей из ДОЛ «Огонек», пансионата «Соловей», санатория «Бригантина», базы отдыха «Динамо», частных домовладений поселка Виноградного приняли семь объектов размещения.

Также отмечается, что на курорте продолжается работа по устранению последствий стихии.

Как передает корреспондент «Известий», в некоторых отелях и домах вода заходит на первые этажи.

На кадрах видно, что столовая одного из отелей города-курорта оказалась полностью затоплена. Люди передвигаются по колено в воде. Из-за подтоплений дороги к аэропорту Анапы полностью перекрыты, добраться до него невозможно.

За ночь в Анапе выпала трехмесячная норма осадков. В результате серьезно пострадали улицы Северная, Ленинградская, Садовая, Пионерский проспект, низинные участки поселков Виноградное и Уташ.

Накануне вечером администрация Краснодарского края ввела режим ЧС в шести регионах в связи с неблагоприятной погодой — сильными ливнями и вызванными ими подтоплениями. В настоящий момент режим ЧС действует в Анапе, Новороссийске, Темрюкском и Славянском районах. В ближайшее время аналогичная мера коснется Крымского и Приморско-Ахтарского районов.

Отмечается, что обильные ливни длились всю ночь с 12 на 13 августа и продолжаются по настоящее время. В результате неблагоприятной погоды было подтоплено несколько территорий в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах.

Ранее этим же днем, 13 августа, в Краснодарском крае на фоне обильных дождей были эвакуированы более 900 детей из летних лагерей.

Среди последствий неблагоприятной погоды — размытые дороги, нарушение транспортного движения, а также отключение электричества в домах у 29 тыс. жителей области.

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