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Боксер Чудинов поделился ожиданиями от предстоящего боя Кудухова и Джонса

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Российский боксер Дмитрий Чудинов поделился своими ожиданиями от боя Гильермо Джонса и Виталия Кудухова. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает РЕН ТВ.

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«Самое главное одно — Виталик в этом бою победит. Очень хотелось бы, чтобы нокаутом. Жду очень, что наконец пробьют этого Гильермо Джонса, которого не смог пробить в свое время Денис Лебедев», — заявил Чудинов.

Он подчеркнул, что, даже не будучи в курсе того, в какой физической готовности к бою находятся оба спортсмена, следует понимать, что для Джонса бой в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» уж точно не будет простым.

«Он возрастной боксер (Гильермо Джонс. — Ред.). Сколько ему? Под сорок или уже за сорок даже. Он возрастной. А Виталий — молодой крепкий парень, прям мощь! Он его, скорее всего, всадит», — заключил Чудинов.

Накануне участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» провели финальную подготовку к поединкам. Спортсмены в последний раз перед боями встретились с оппонентами и провели традиционную дуэль взглядов, которая состоялась после процедуры взвешивания.

В турнире примут участие другие именитые спортсмены и блогеры: Артем Тарасов, Тайсон Джонс, Денис Вильданов, Брюс Хлебников, Вячеслав Дацик и Даниял Эльбаев. Поединки можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ. Начало трансляции в 23:00 (мск).

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