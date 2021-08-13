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Ребенок пострадал при столкновении двух автомобилей на Нагатинской набережной

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Семилетний мальчик пострадал в результате аварии на Нагатинской набережной в Москве. Об этом сообщили в пятницу, 13 августа, в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по столице.

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«На Нагатинской набережной в районе дома 18 произошло столкновение автомобилей Volkswagen и Honda. В результате ДТП пострадал семилетний пассажир автомобиля Volkswagen», — рассказали в ведомстве агентству городских новостей «Москва».

Ребенок находился в детском кресле, его госпитализировали с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга». Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии.

Ранее в пятницу суд в Москве отправил под арест водителя автомобиля Skoda Илью Корнеева, который сбил пешеходов на автобусной остановке на улице Миклухо-Маклая.

Авария произошла накануне вечером. В результате ДТП пострадали пожилая женщина и ее 16-летняя внучка. Женщину госпитализировали с диагнозом «травматическая ампутация голени», у девочки закрытый перелом стопы.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщили, что в момент аварии водитель Skoda находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В его крови обнаружили 1,058 промилле, сообщает телеканал «360».

Против 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения).

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