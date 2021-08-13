Суд арестовал сбившего пешеходов на остановке в Москве водителя

В Москве суд отправил под арест водителя автомобиля Skoda Илью Корнеева, который сбил пешеходов на автобусной остановке на улице Миклухо-Маклая. Об этом сообщает в пятницу, 13 августа, столичная прокуратура.

«Суд с учетом позиции прокуратуры, поддержавшей ходатайство следствия, избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в заявлении.

Авария произошла накануне вечером. В результате ДТП пострадали пожилая женщина и ее 16-летняя внучка. Женщину госпитализировали с диагнозом «травматическая ампутация голени», у девочки закрытый перелом стопы.

По данным РЕН ТВ, в багажнике иномарки были найдены три пакетика с кристаллообразным веществом.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщили, что в момент аварии водитель Skoda находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В его крови обнаружили 1,058 промилле.

Против 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения»).