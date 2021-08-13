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Взрыв автобуса в Воронеже приобрел статус уголовного дела

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Уголовное дело о ЧП с автобусом в Воронеже передали в центральный аппарат Следственного комитета. По данным Минздрава, при взрыве погибли два пассажира. 13 человек в больнице, четверых лечат амбулаторно, сообщает телеканал «Известия». Состояние госпитализированных стабильное, сообщили медики. Оказание помощи пострадавшим держит на контроле министр здравоохранения Михаил Мурашко. Взрывотехники ФСБ и криминалисты СК изучают материалы с места взрыва автобуса в Воронеже. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ситуацию лично контролирует Александр Бастрыкин. Основная версия следствия — неисправность оборудования. Сын владелицы транспортного средства уверяет, что маршрутка была исправна.

«Технический осмотр 6 августа я прошел. А нарушения какие-то были? Ничего не было. Я слежу за техникой с детства. Отец приучил. Любой скажет, что у меня автобус всегда в отличном состоянии — и техническом, и внешнем, и внутреннем», — прокомментировал сын владелицы взорвавшегося автобуса Дмитрий Радченко.

Тем временем число погибших при взрыве в маршрутке выросло до двух человек. Травмы различной степени тяжести получили 19 человек. Напомню, автобус разорвало изнутри, когда в нем находились люди. На помощь пострадавшим бросились прохожие.

«Когда запрыгнул в этот автобус, я понимал, что там трагедия случилась и людям нужна помощь. Между сидений задних была зажата девочка лет 11–12. Я ее начал пробовать вытягивать, она очень громко стала кричать, что ей больно. Затем парень какой-то вбежал. Достали ее, вынесли из автобуса. По всей видимости, у нее сломаны ребра, очень сильно ее там зажало», — рассказал очевидец Игорь Пахачев.

Внеплановую проверку перевозчика начал Ространснадзор.

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