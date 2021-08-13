Прямой эфир
Новости компаний
В Енисей выпустят более 2,7 млн мальков сибирского осетра
Общество
В Керчи началась эвакуация населения из зон подтопления
Общество
Путин обсудил с Совбезом международное сотрудничество в сфере безопасности
Общество
В России разработают новые программы подготовки водителей разных категорий
Туризм
Россиян предупредили об усиленном контроле в аэропортах Египта
Общество
В Анапе за ночь выпала трехмесячная норма осадков
Экономика
В России на 23% вырос спрос на строительство загородных домов
Мир
Белоруссия заявила о доставке Польшей группы беженцев к границе страны
Мир
Салфетку со слезами Месси выставили на аукцион за $1 млн

В Новосибирске умер математик Анатолий Коновалов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Академик Российской академии наук (РАН) и математик Анатолий Коновалов умер в Новосибирске в возрасте 85 лет. Об этом сообщается в пятницу, 13 августа, на сайте Института вычислительной математики и математической геофизики (ИВМиМГ) СО РАН, где ученый долгое время являлся руководителем.

Уточняется, что Коновалов умер после тяжелой болезни. О дате и месте похорон пока не сообщается.

«Коллектив ИВМиМГ СО РАН выражает глубокие соболезнования семье А.Н. Коновалова и скорбит вместе с ней. Память об Анатолии Николаевиче Коновалове, выдающемся ученом и замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах» — говорится в сообщении.

Как отметили в институте, Коновалов был ученым с мировым именем, а также выдающимся специалистом в области математического моделирования и вычислительной математики. Основными направлениями его научных исследований являлись разработка и обоснование математических моделей задач механики сплошной среды и экономичных методов их численной реализации.

Анатолий Коновалов родился 13 января 1936 года в Ростове-на-Дону. С отличием окончил Уральский государственный университет им. А.М. Горького в 1958 году.

С 1991 года являлся членом-корреспондентом РАН, с 2006 года — академиком РАН.

Среди его учеников 24 кандидата наук и шесть докторов наук. Был автором и соавтором более ста научных работ.

Совместно с учениками Коновалов построил общую теорию метода фиктивных областей. Благодаря ее развитию удалось создать и обосновать новый алгоритм построения локально-двусторонних приближений для решений прямых и спектральных задач математической физики.

Был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021