В Новосибирске умер математик Анатолий Коновалов

Академик Российской академии наук (РАН) и математик Анатолий Коновалов умер в Новосибирске в возрасте 85 лет. Об этом сообщается в пятницу, 13 августа, на сайте Института вычислительной математики и математической геофизики (ИВМиМГ) СО РАН, где ученый долгое время являлся руководителем.

Уточняется, что Коновалов умер после тяжелой болезни. О дате и месте похорон пока не сообщается.

«Коллектив ИВМиМГ СО РАН выражает глубокие соболезнования семье А.Н. Коновалова и скорбит вместе с ней. Память об Анатолии Николаевиче Коновалове, выдающемся ученом и замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах» — говорится в сообщении.

Как отметили в институте, Коновалов был ученым с мировым именем, а также выдающимся специалистом в области математического моделирования и вычислительной математики. Основными направлениями его научных исследований являлись разработка и обоснование математических моделей задач механики сплошной среды и экономичных методов их численной реализации.

Анатолий Коновалов родился 13 января 1936 года в Ростове-на-Дону. С отличием окончил Уральский государственный университет им. А.М. Горького в 1958 году.

С 1991 года являлся членом-корреспондентом РАН, с 2006 года — академиком РАН.

Среди его учеников 24 кандидата наук и шесть докторов наук. Был автором и соавтором более ста научных работ.

Совместно с учениками Коновалов построил общую теорию метода фиктивных областей. Благодаря ее развитию удалось создать и обосновать новый алгоритм построения локально-двусторонних приближений для решений прямых и спектральных задач математической физики.

Был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.