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«Сочи» по пенальти проиграл «Партизану» и вылетел из Лиги конференций

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Российский футбольный клуб «Сочи» по пенальти (4:2) проиграл сербскому «Партизану» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Игра прошла в Белграде на стадионе «Партизан». Основное время матча и два дополнительных тайма завершились со счетом 2:2.

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Дубль в составе «Сочи» оформил защитник Сергей Терехов. У сербов отличились Милош Йоич и Александар Шчекич.

Серия пенальти завершилась со счетом 4:2 в пользу «Партизана».

Первый матч прошел в Сочи 5 августа и завершился со счетом 1:1. Таким образом, сербский клуб вышел в раунд плей-офф турнира, где встретится с португальской «Санта-Кларой». Победа на этой стадии позволит выйти в групповой этап турнира. Матчи состоятся 19 и 26 августа.

Лига конференций является третьим по значимости европейским турниром. Соревнования проводятся впервые.

Ранее в этот день казанский «Рубин» проиграл польскому «Ракуву» со счетам 0:1 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций и вышел из турнира.

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