Закатать «Ракув»: останутся ли «Рубин» и «Сочи» в Лиге конференций

Казанский Рубин» и «Сочи» 12 августа проведут ответные матчи в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Конференций. Первые игры против своих соперников российские команды завершили ничейными результатами, поэтому шансы на выход в следующую стадию неплохие. А московский «Спартак» во вторник уже отыграл ответный матч с лиссабонской «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов, снова уступил со счётом 0:2 и лишился права сыграть в самом престижном еврокубковом соревновании. Теперь красно-белые выступят в групповом этапе Лиги Европы, который стартует в сентябре. Тогда же в этом турнире начнёт евросезон московский «Локомотив». Также в Европе от России выступит «Зенит», благодаря весенней победе в чемпионате России автоматически попавший в групповую стадию ЛЧ.

«Рубин» — «Ракув»

Первый матч команды Леонида Слуцкого против польского клуба завершился нулевой ничьей на выезде. Игра получилось скучной. Самый запоминающийся момент: у игроков «Рубина» отклеились игровые номера и фамилии на футболках. Ситуацию пришлось исправлять в ручном режиме. Без номеров играть нельзя — пришлось рисовать их маркером.

Татарский клуб мощно обыграл неприятную ситуацию. Одну из футболок с той игры сразу продали на благотворительном аукционе. А еще через несколько дней три футболиста «Рубина» лично нарисовали на футболках свои номера. Эти футболки тоже были проданы в социальных сетях. В итоге казанцы собрали 123 тысячи рублей на благотворительность.

«Рубин» отлично начал сезон в РПЛ — три победы в трех стартовых турах. Правда, в воскресном матче против «Ахмата» (2:1) клуб потерял своего основного нападающего Джордже Деспотовича. Когда он вернется на поле пока неизвестно, но серб точно пропустит домашний матч против «Ракува». Кроме того, на прошлой неделе в московское «Динамо» был продан ещё один лидер атакующей группы Денис Макаров.

— «Рубин в гостях сыграл довольно хорошо, — сказал «Известиям» функционер, бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — У него есть перспектива пройти в следующую стадию. Нужна домашняя победа с минимальным счетом.

Если «Рубин» пройдет в следующий раунд, то сыграет там с победителем пары «Рижская футбольная школа» (Латвия) — «Гент» (Бельгия). Первый матч этих команда закончился ничей (2:2).

«Партизан» — «Сочи»

«Сочи» — пока единственная российская команда, которая побеждала в нынешнем еврокубковом сезоне. Команда Владимира Федотова стартовала еще со второй стадии квалификации Лиги конференций. Южане дважды обыграли азербайджанский клуб «Кешля» с общим счетом 7:2 (3:0 и 4:2).

Затем им достался очень весомый соперник — белградский «Партизан». Дома сочинцы смогли отстоять ничью, забив свой единственный гол с пенальти (1:1). Стоит напомнить, что с этого сезона УЕФА отменил правило «выездного гола», поэтому мяч в гостевой игре не дает сербам никакого преимущества перед ответной встречей. Российскому клубу достаточно победить с любым счетом, чтобы пройти дальше. В случае любой ничьи игра перейдет в дополнительное время.

— У «Сочи» ситуация чуть сложнее, чем у «Рубина», потому что им предстоит матч на выезде, — продолжил Червиченко. — «Партизан» ничего серьезного не показал в первом матче. Думаю, что дело закончится овертаймом. У двух наших команд есть хорошие шансы пройти дальше. Надеюсь, это и произойдет.

Если «Сочи» пройдет «Партизан», то сыграет с победителем пары «Санта-Клара» (Португалия) – «Олимпия» Любляна (Словения). В первом матче португальцы одержали победу - 2:0.

«Бенфика» — «Спартак»

Первая российская команда уже завершила свои выступления в квалификации. «Спартак» боролся за выход в групповой этап Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой». Шансы москвичей изначально выглядели сомнительно, а после безвольного домашнего поражения (0:2) и скандала вокруг команды на фоне публичных разборок между супругой владельца клуба Заремой Салиховой и бывшим спортивным директором «Спартака» Дмитрием Поповым, в проход москвичей не верил уже почти никто.

Сенсации не произошло. «Спартак» проиграл «Бенфике» и в гостях с тем же счетом 0:2. При этом команда Руя Витории вновь показала крайне невыразительную игру. Но свой путь в еврокубках «Спартак» не заканчивает. Осенью он сыграет на групповой стадии Лиги Европы, второго по значимости клубного турнира континента.

— Все стало ясно еще после первой игры, — сказал «Известиям» бывший полузащитник «Бенфики» и «Спартака» Александр Мостовой. — После матча в Москве всем стало понятно, что путь москвичей в Лиги чемпионов заканчивается. Во вторник красно-белым нужно было просто достойно выступить, не пропустить много. «Бенфика» очень сильная команда — «Спартак» не соответствует их уровню. Лига Европы подходит красно-белым, там им будет гораздо лучше и, возможно, попроще.

Матчи раунда плей-офф Лиги конференций пройдут 19 и 26 августа. Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 26 августа в Монако, а Лиги Европы и Лиги конференций — там же, но на день позже.