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«Рубин» проиграл «Ракуву» и вылетел из Лиги конференций

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Казанский футбольный клуб «Рубин» проиграл польскому «Ракуву» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций и вышел из турнира.

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Встреча состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Первый матч завершился со счетом 0:0. Дополнительное время встречи закончилось со счетом 0:1.

Как пишет «Спорт-Экспресс», автором единственного гола стал латвиец Владислав Гутковский, который отличился на 111-й минуте. При этом незадолго до пропущенного мяча «Рубин» остался в меньшинстве, так как был удален Илья Самошников. На последней минуте второго экстра-тайма Сеад Хакшабанович не реализовал пенальти.

Польский клуб обеспечил себе выход в раунд плей-офф турнира, где встретится с победителем противостояния между РФШ (Латвия) и «Гентом» (Бельгия).

Первый матч прошел в польской Ченстохове 5 августа и завершился со счетом 0:0. При этом футболистам «Рубина» пришлось нарисовать на форме игровые номера из-за сильного дождя, в результате которого цифры и буквы с футболок некоторых спортсменов отклеились.

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