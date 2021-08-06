Футболисты «Рубина» вышли на матч с нарисованными на форме номерами

Футболистам казанского «Рубина» пришлось нарисовать на форме игровые номера из-за сильного дождя, в результате которого цифры и буквы с футболок некоторых спортсменов отклеились.

Казус произошел 5 августа в первом тайме квалификационного матча Лиги конференций против польского «Ракува». После перерыва российские игроки вернулись на поле с уже нарисованными маркером игровыми номерами.

Арбитр не оценил креативность футболистов «Рубина» и отказывался давать свисток о начале второго тайма, пока игроки не надели обычную экипировку.

В пресс-службе «Рубина» объяснили проблему с футболками некачественной печатью на форме.

«Есть проблемы с нанесением на экипировке некоторых игроков, при этом у ряда игроков с экипировкой всё в порядке. Сейчас сложно сказать, почему это произошло. Возможно, дело в некачественно проделанной работе тех специалистов, которые отвечают за нанесение. Клуб выясняет причины», — цитирует заявление «Спорт-Экспресс».

Несмотря на паузу в игре, матч удалось доиграть. Он завершился ничьей (0:0).

25 июля футболист головой случайно отправил судью в нокаут во время матча по футболу (соккеру) между клубами «Сан-Хосе Эрткуэйкс» и «Хьюстон Динамо» в США. Футболист и судья столкнулись головами, после чего рефери с окровавленной головой покинул поле. В чувство его приводили довольно долго.

Поединок стал обслуживать резервный арбитр. Футболист же после оказанной медицинской помощи смог продолжить игру.