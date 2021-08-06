Прямой эфир
Мир
Госдеп выразил сожаление из-за отказа ОБСЕ направить наблюдателей в РФ
Общество
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за грозы
Мир
США оставили в силе рекомендацию американцам не путешествовать в РФ
Экономика
Минэкономразвития заявило о низкой закредитованности россиян
Общество
В России начали праздновать День железнодорожных войск
Мир
Италия временно освободила жителей Сан-Марино от ковид-паспортов
Мир
Президент Молдавии заявила о готовности наладить сотрудничество с РФ
Общество
Правительство попросили не допускать продажу «веселящего газа» в интернете
Общество
Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о гибели моряков судна «Онега»

Футболисты «Рубина» вышли на матч с нарисованными на форме номерами

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футболистам казанского «Рубина» пришлось нарисовать на форме игровые номера из-за сильного дождя, в результате которого цифры и буквы с футболок некоторых спортсменов отклеились.

Один не дома: как «Спартак» и «Рубин» стартуют в еврокубках
Московский и казанский клубы начинают континентальный путь вслед за «Сочи»

Казус произошел 5 августа в первом тайме квалификационного матча Лиги конференций против польского «Ракува». После перерыва российские игроки вернулись на поле с уже нарисованными маркером игровыми номерами.

Арбитр не оценил креативность футболистов «Рубина» и отказывался давать свисток о начале второго тайма, пока игроки не надели обычную экипировку.

В пресс-службе «Рубина» объяснили проблему с футболками некачественной печатью на форме.

«Есть проблемы с нанесением на экипировке некоторых игроков, при этом у ряда игроков с экипировкой всё в порядке. Сейчас сложно сказать, почему это произошло. Возможно, дело в некачественно проделанной работе тех специалистов, которые отвечают за нанесение. Клуб выясняет причины», — цитирует заявление «Спорт-Экспресс».

Несмотря на паузу в игре, матч удалось доиграть. Он завершился ничьей (0:0).

25 июля футболист головой случайно отправил судью в нокаут во время матча по футболу (соккеру) между клубами «Сан-Хосе Эрткуэйкс» и «Хьюстон Динамо» в США. Футболист и судья столкнулись головами, после чего рефери с окровавленной головой покинул поле. В чувство его приводили довольно долго.

Поединок стал обслуживать резервный арбитр. Футболист же после оказанной медицинской помощи смог продолжить игру.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021