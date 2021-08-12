Число погибших в результате наводнений в Турции возросло до 17 человек
Не менее 17 человек погибли в результате наводнений на севере Турции. Об этом в четверг, 12 августа, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.
«Я выражаю соболезнования в связи с гибелью 17 наших граждан в результате наводнений в провинциях Кастамону, Синоп и Бартын», — написал Эрдоган на своей странице в Twitter.
Ранее в этот день сообщалось, что не менее 11 человек скончались в результате наводнений провинции Кастамону на севере Турции.
Также в понедельник стало известно, что в Кастамону провели эвакуацию жителей. Около 300 населенных пунктов остались без электроснабжения, в некоторых районах отмечаются перебои в работе мобильной связи.
Днем ранее стало известно, что наводнения затронули несколько провинций.