Число погибших в результате наводнений в Турции возросло до 11

Не менее 11 человек скончались в результате наводнений на севере Турции, сообщает в четверг, 12 августа, управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).

По данным ведомства, 11 жителей погибли в провинции Кастамону. Поиски одного пропавшего без вести ведутся в провинции Бартын.

Сотрудники управления продолжают поисково-спасательные работы в регионе, уточнили в AFAD.

Ранее в этот день в Кастамону провели эвакуацию жителей. Около 300 населенных пунктов остались без электроснабжения, в некоторых районах отмечаются перебои в работе мобильной связи.

Днем ранее стало известно, что наводнения затронули несколько турецких провинций.

Кроме того, с конца июля в Турции также бушуют лесные пожары. Первые сообщения о лесных пожарах в Турции поступили 28 июля из Манавгата, где за 10 дней зафиксировали 21 очаг. В результате возгораний в городе погибли семь человек.

Ответственность за поджоги взяла на себя признанная в Турции террористической организация «Дети огня».